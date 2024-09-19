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3 milyar TL’lik sahte fatura tespit edildi

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#HAZİNE Ve Maliye Bakanlığı#Vergi Kaçakçılığı#Sahte Fatura
3 milyar TL’lik sahte fatura tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 07:00

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında sahte fatura kullanımını engellemek amacıyla 4 bin 500 büyük mükellefe ilişkin incelemelerini derinleştirirken, ilk aşamada 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık verilerine göre, Vergi Denetim Kurulu, sahte fatura başta olmak üzere vergi kaçakçılığı mücadelesinde yeni çalışmalara hız verdi.

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Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, hakkında mesleki kurallara uymaması nedeniyle disiplin cezası verilmesine ilişkin 500 raporu bulunan bir mali müşavirin halen aktif olarak bu görevi yürüttüğü, beyannamesini verdiği mükelleflerin tamamına yakınının sahte belge düzenleyicisi olduğu tespit edildi. Başka bir çalışmada ise serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından yönetilen ve organize şekilde hareket ettiği anlaşılan yaklaşık 100 şirketin 2 bin 500 mükellefe sahte fatura düzenlediği tespit edildi.

‘TAVİZ VERMİYORUZ’

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi suçunu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerle ilgili yeni çalışma yürüttüklerini söyledii. Şimşek, “Bu yeni strateji çerçevesinde fatura, fiş düzenlemeyenlerin; organize olarak vergi suçu oluşturan kaçakçılık fiillerini işleyenlerin tespiti ve cezalandırılmasında farklı teknik ve mücadele yöntemlerini devreye alıyoruz” dedi.

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Bakan Şimşek, bu yapı nedeniyle sahte belge düzenleme yönünden riskli bulunduğu için incelemeye sevk edilen şirketlerde muhatap bulunamadığını da belirterek şunları kaydetti: “Organizatörün tespiti amacıyla yeni dönemde yapay zekâ imkânlarının yanında emniyet ve jandarmanın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimleriyle işbirliği yapıyoruz. Organize kaçakçılık fiilleriyle mücadele için Vergi Denetim Kurulu bünyesinde özel bir ekip oluşturulması ve izleyen dönemde yapılacak mevzuat değişiklikleriyle dünya örneklerinde olduğu gibi bu incelemeleri yapan vergi müfettişlerine farklı inceleme ve soruşturma yetkilerinin verilmesi de gündemimizde.

Suç fiili olarak mevzuatta yer alan, bilerek sahte fatura kullanılmasıyla ilgili kriterlerin gözden geçirilerek işlenen kaçakçılık fiillerinin cezasız kalmaması yönünde çalışma yürütüyoruz.

Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla vergide adalet ve etkinliğin artırılması yönündeki hedefimize katkı sağlıyor, kayıt dışıyla mücadeleden taviz vermiyoruz.”  

 

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#HAZİNE Ve Maliye Bakanlığı#Vergi Kaçakçılığı#Sahte Fatura

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