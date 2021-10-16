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3 milyar liralık yatırım atağı

#Vakıf GYO#Yatırım#Onur İncehasan
3 milyar liralık yatırım atağı

Vakıf GYO gayrimenkul yatırımlarında atağa geçti. İstanbul Finans Merkezi’nde projesi devam eden şirket Ankara’da yarım kalan bir projeyi devraldı. İzmir Konak ve İstanbul Maltepe’de yeni yatırımlara imza atacaklarını belirten Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, “Üç şehirdeki 4 referans proje için 3 milyar lira yatırım yapacağız” dedi.

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Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmalar hem pandemi hem de maliyet artışı nedeniyle beklemeye geçince piyasada arz sorunu ortaya çıkardı. Üretim azalsa da konut ihtiyacı devam ettiği için tüketiciden talepler gelmeye başladı. Bu talebi gören Vakıfbank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki Vakıf GYO harekete geçti. Şirket 3 büyük şehirde yeni projeler geliştireceğini açıkladı.

3 milyar liralık yatırım atağı

4 PROJE GÜNDEMDE

Ankara’da, müteahhit firmanın yarım bıraktığı bir projeyi devraldıklarını belirten Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, “Devraldığımız Cubes Ankara projemiz için 1.35 milyar lira yatırım yapacağız. İzmir Konak’ta ise hasılat paylaşım modeliyle konut, ofis, otelden oluşan karma bir proje planlıyoruz. İstanbul’da Finans Merkezi’nde 52 ve 36 katlı iki kule inşa ediyoruz. Maltepe’de de kendi arsamızda konut inşa edeceğiz. 3 şehirdeki 4 referans proje için 3 milyar lira yatırım yapacağız” dedi. Ankara Çukurambar’daki yeni projelerinin tanıtım toplantısında bir araya geldiğimiz İncehasan şu bilgileri verdi:

3 milyar liralık yatırım atağı

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‘CESARET İSTER’

“2017-2019’da farklı bir firma tarafından satışa sunulan proje yarım kaldı. Yüzde 15 ilerleme seviyesindeyken devraldığımız proje için Nisan 2021’de tadilat ruhsatı alarak yola çıktık. Konut, ofis, home ofis ve ticari ünitelerden oluşan 4 bloklu projemizde 916 bağımsız birim var. Toplam 217 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulu projede yaşamın 2023’te başlaması planlıyoruz.” Maliyetlerin arttığı, fiyatların yükseldiği bir dönemde cesaretle bir projeyi devralarak, aynı zamanda kamu sorumluluğunu yerine getirdiklerini belirten Onur İncehasan, “Böyle bir dönemde böyle bir yatırıma girmek güçlü bir sermaye gerektiriyor. Biz bundan böyle projelerimizi özkaynakla, götürübedel şeklinde yapacağız” diye konuştu. Projenin ilk yatırımcısı tarafından üçte birinin satıldığını ifade eden İncehasan, daha önce ev alanların sözleşme vaatlerini de devraldıklarını ekledi.

3 milyar liralık yatırım atağı

PANDEMİ ETKİSİYLE PROJE DEĞİŞTİ

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, pandemi sonrası konuttan beklentilerin değiştiğini, bu nedenle gayrimenkul geliştiren firmaların ihtiyaçları iyi analiz etmesi gerektiğini dile getirdi. Cubes Ankara’ya değişen beklentilere göre bazı yenilikler getirdiklerini söyleyen İncehasan, projeye daha fazla yeşil alan ve ortak alan kazandırdıklarını belirtti. Bahçe, teras ve balkon sayılarının arttığını, 1+1 dairelere dahi balkon eklendiğini ifade eden İncehasan, evden çalışma talebi nedeniyle home ofisler geliştirildiğini de söyledi. Çukurambar’ın yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken İncehasan, “Çukurambar’ın değişen ve gelişen çehresine uygun fiziksel ve sosyal unsurlara sahip yatırımımız, sadece proje içerisinde yaşayanlara değil, çevresine de sosyal ve kültürel yönden hizmet verecek nitelikte” ifadelerini kullandı. 1+1’den 6+1’e kadar değişen konut tiplerine yer verilen projede metrekare satış fiyatı 12 bin 500 lira olarak açıklandı.

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#Vakıf GYO#Yatırım#Onur İncehasan

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