3 milyar Euro’luk dev birleşme

Şirket Üst Yöneticisi Aron Bensason , “Danfoss buna özellikle birleşme diyor, iki büyük gücün birleşmesi” ifadesini kullandı. Danfoss A/S ve Türkiye’de 2 bin 800 çalışanıyla büyük bir üretim fabrikasına sahip Eaton Hydraulics’in birleşmesi ile alakalı olarak, Danfoss Başkanı Kim Fausing, “Neredeyse her bir ürünü birbirini tamamlayan portföylerimiz ile coğrafi ayak izimizi birleştirmek adına eşsiz bir fırsatla karşı karşıyayız. Azimli ekibi ve güçlü markalarıyla tanınan Eaton Hydraulics, global sektörde oldukça saygın bir kuruluş. Bu iki işletmenin birikim ve deneyimlerini birleştirmemiz sayesinde müşterilerimiz tek bir ortağın sunacağı eşsiz uzmanlıktan faydalanacaklar. Bu anlaşma ile ana hidrolik faaliyetlerimize ve dijital çözümlerimize yatırım yapmaya ve güçlü bir teknoloji ortağı olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

FAYDA SAĞLAYACAK

Eaton Başkanı Craig Arnold da, “Eaton’ın Hidrolik işletmesinin, faaliyetlerinin merkezinde hidrolik olan bir şirketin parçası olmaktan büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Anlaşma tamamlandıktan sonra derin hidrolik birikimine ve uzmanlığına sahip iki yetenekli ekip bir araya gelecek. Eaton’ın hidrolik ekibi de mobil ve endüstriyel hidrolikte global bir lider olmakta kararlı olan bir şirketin parçası olacak. Bu işletmelerin birleşimi aynı zamanda sektörde lider teknoloji ve çok daha geniş bir hidrolik çözüm portföyü sunarak müşterilere ve distribütörlere de fayda sağlayacak” şeklinde konuştu. Şirkette yapılan açıklamada ise “İki şirket de global ölçekte coğrafi ayak izlerine sahip olduğundan bu birleşim, tüm dünyada çok daha geniş çaplı bir mevcudiyeti beraberinde getiriyor. Bu alım aynı zamanda Danfoss’un, Eaton Hydraulics’in hizmet verdiği endüstriyel hidrolik pazarına da girmesini sağlayacak” denildi.

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