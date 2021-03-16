3 milyar dolarlık alüminyum ihracatı

Toplantıda konuşan TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Global pandemi krizi her sektörü etkiledi. Bu süreçte TALSAD olarak sektörümüzün uluslararası pazarlardaki büyümesini sekteye uğratmamak adına yine her daim olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde hareket ettik. Alüminyumun gıda tedarik zincirinde kritik öneme sahip olması, insanlığın gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve gıda ile ambalaj sektörlerinde üretimin devam edebilmesi için alüminyum sektöründe üretimin sekteye uğramaması büyük önem taşıyordu” dedi.

Pandemi sürecine kadar alüminyum sektörünün son 10 yılda her yüzde 10 seviyelerinde büyüdüğünü belirten Kibar, “Otomotivden beyaz eşyaya, hava, kara ve deniz taşımacılığından savunma sanayine ve inşaat sektörüne kadar pek çok farklı alana ürün sunan sektörümüzde, bin 500’ü aşkın firmada 30 binin üzerinde kişi istihdam ediliyor. Sektörümüz pandemiden en az etkilenen sektörlerin başında geldi ve 3 milyar dolar ihracat bariyerini aşarak büyük başarıya imza attı” ifadelerini kullandı.

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