3 Mart 2020 canlı altın fiyatları takibi: Altın fiyatları ne kadar oldu? Anlık gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları

Anlık ve canlı olarak takip edilen altın fiyatları, 3 Mart Salı günü pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Güne ons bazında düşüşle başlayan altın fiyatları, gram olarak da aynı oranda düşüş gösterdi. Gram altın fiyatlarındaki değişim çeyrek altın ve diğer seçenekleri de etkiledi. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altın bazında bazı bilgiler ve uzmanlardan altın fiyatları düşer mi sorusuna yanıt

Altın fiyatları günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Yatırım yapmak isteyen ya da yatırımlarına yön vermek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı altın fiyatları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Peki, güne düşüş seyri ile başlayan altın fiyatları şu an ne kadardan seyrediyor? İşte, uzmanlardan altın fiyatları yorumları ve detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARINDA BU FİYATLAR ALIM FIRSATI MI?

SEDA YALÇINKAYA ÖZER - İNTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI

Corona virüse yönelik tedavi bulunduğuna ilişkin gelen haberler ons altının yükselişini törpülemiş görünüyor. Buna karşın Avrupa’da ve diğer ülkelerde vaka sayısının artması ons altının düşüşünü sınırlı kılıyor. Bununla birlikte bugün G7 maliye bakanlarının bir telekonferansı olacak. Fed Başkanı J. Powell ve ABD Hazine Bakanı Mnuchin birlikte düzenleyeceği telekonferanstan nasıl mesajlar verileceği önemli olacaktır. Koordineli bir şekilde hareket edileceği, bu hareketle birlik hem mali destek hem de faiz indirimleri ile birlikte virüsün ekonomiler üzerindeki negatif etkilerinin bertaraf edilebileceği konuşuluyor. Bu gelişmeler de ons alında etkili olabilecek faktörler arasında bulunuyor.

Diğer taraftan jeopolitik risklerin varlığı Dolar/TL’de hissedilirken ons altın 1570 dolar seviyesinin altında geri çekilmeler olmadığı sürece gram altında alım fırsatı devam edecektir. Bu noktada kurda ve dolar bazında altında oluşabilecek sınırlı geri çekilmeler gram altında 311 TL seviyesinde alım fırsatı verilir. Gram altın yatırımcısı için gevşeme eğiliminin fırsat olarak değerlendirileceği ortam sürmekte...

ALTIN FİYATLARI 3 MART SALI GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 3 Mart Salı günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 317 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 3 Mart Salı günü 525 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 317 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,118 liradan alınıp 2,139 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,050 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 317,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 516,00 lira, Cumhuriyet altını 2.114,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 317,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 318,90 319,10 317,60 317,80

Cumhuriyet Ata Lira 2.102,00 2.123,00 2.093,00 2.114,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 291,00 295,00 290,00 294,00

Lira(Tam) Ziynet 2.054,00 2.074,00 2.045,00 2.064,00

Yarım Ziynet 1.027,00 1.037,00 1.023,00 1.033,00

Çeyrek Ziynet 514,00 519,00 511,00 516,00

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE Mİ GEÇTİ?

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü



Altın şubat ayında güçlü bir yükseliş temposu yakaladı ve geçen haftanın başında 1690 dolara kadar yükseldi. Corona virüsün ABD Merkez Bankası'nı (FED) güçlü faiz indirimlerine mecbur bırakacağı yönündeki beklenti ABD tahvil faizlerinin hızla gerilemesine neden olup rakibinin sağlayacağı ödülün aşağı gelmesi de altını yukarı itti.

Ancak bu iş öyle bir noktaya geldi ki FED güncel politika faizi yüzde 1.75'iken ABD 2 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 0.87'ye kadar geriledi. Henüz tahvil faizlerinde yukarı yönelim yoksa da FED faizi sıfıra da indirecek değil ya gerçekçiliği hafta içinde altında bir kar realizasyonuna neden oldu ve ons hızla 1600 doların altına geriledi.

Yeni haftada işlemler 1600 dolar üzerinde başladıysa da borsalardaki pozitif seyre ABD tahvil faizlerinin de katılması altın için bir risk ve pahalı hale gelen sarı fırtınada henüz düşüşün tamamlandığını söylemek için erken.

Bu hareket gram altına da yansıdı ve gecen haftanın başında 334 TL'yi gören gram altın, yeni haftaya 316 TL çevresinde başladı.