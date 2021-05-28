3 kuyudan petrol çıktı

Türkiye kendi petrol ihtiyacını karşılama noktasında artık 3 farklı kuyudan daha üretim yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin enerji konusundaki yeni adımına ilişkin açıklamayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yaptı. Erdoğan, buradaki konuşmasında “Son yıllarda petrol ve doğalgaz aramacılığında önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Karadeniz’de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğalgazın ardından kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurtiçi günlük üretim ortalaması son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilinin üzerine çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

3 KUYUNUN ANLAMI NE?

Peki bu keşif ne anlama geliyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Türkiye’nin petrol üretimine ilişkin son paylaşılan bilgilere göre Türkiye’nin petrol üretimi 2020’de bir önceki yıla göre 1.5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştı. 2019’da 20 milyon 750 bin varil olan ham petrol üretimi 2020’de 22 milyon 269 bin varile çıktı. Bunun 16 milyon 613 bin varili kamu tarafından 5 milyon 656 bin varili özel sektör tarafından üretildi. Dönmez, dün yaptığı açıklama da ise söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.

Fatih Dönmez

GÜNLÜK TÜKETİM 700 BİN VARİL

Dönmez, günlük olarak Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli’deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydetti. Türkiye’nin şu an günlük ortalama ham petrol üretini 55 bin varil civarında. Böylece ek kuyularla birlikte günlük üretim bu yılın hedefi olan 60 bin varilin üzerine çıkacak. Diğer tarafta Türkiye’nin günlük petrol ürünleri tüketimi ise 650-700 bin varil. Ancak bunun içerisinde bütün petrol ürünleri var. Yani sadece ham petrol olarak bakmak yanlış olur.

4 GÜNLÜK İHTİYACA EŞİT

Bu verilere göre 3 kuyudan elde edilecek yıllık üretim yaklaşık 2.4 milyon varil olacak. Kaba bir hesapla ek 3 kuyunun tüm yıl boyunca üreteceği ham petrol Türkiye’nin ancak 4 günlük ihtiyacına denk geliyor. Bu 3 yeni kuyu Türkiye’nin toplam petrol üretimini yüzde 15 arttıracak. Yeni keşfin toplam tüketim içerisindeki payı ise yüzde 1’e denk geliyor.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Bu keşif toplam ihtiyacın büyük kısmına denk gelmese de özellikle petrol fiyatlarının yukarı yönlü gittiği bu dönemde cari açık için ufak bir önem taşıyor. Zira petrol ve doğalgaz fiyatları arttıkça enerjiye ödenen fatura da kabarıyor. Güncel olarak brent petrolün varil fiyatı 69 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre içeride üretilen bir varil petrol bile dışarıya daha az para ödenmesi demek.

PETROLÜN KALİTESİ ÖNEM TAŞIYOR

Dünyanın farklı noktalarındaki kuyulardan çıkarılan petrolün kalitesi de değişim gösteriyor. Türkiye’de her kuyudan çıkan petrol direkt olarak akaryakıta dönüştürülemiyor. Çoğu kuyudan istenilen kalitede petrol çıkarılamıyor. Bu petroller TÜPRAŞ rafinelerinde kaliteli petrol ile harmanlanıyor ya da daha uygun üretim alanlarında kullanılıyor.

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