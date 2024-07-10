3 konfederasyondan ortak çağrı: Asgari ücret yükseltilsin

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Toplantıda konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamuda ücret dengesizliği olduğunu, emeklilerin ve asgari ücretlilerin sıkıntı yaşadığını belirterek “10 bin TL’yle bir hafta geçinme şansımız yok. Tablo ortada” dedi. Atalay, şöyle devam etti:

“TÜİK’in açıkladığı rakamları gerçekçi bulmuyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Geçmişte kamuda ücretler yüksekti, normal bir ücret alınıyordu. Şimdi kamu en düşük duruma düştü. Ancak özel sektördeki patronların kazandıkları para ve kârları ortada. Ona rağmen 10 yıllık 20 yıllık bir işçiye 10-15-20 bin lira parayı çok görüyorlar. Bizim üzerimizden ellerini çeksinler. 17 bin liranın ekonomiyi düzeltmeyle bir alakası yok.”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da milli gelir dağılımındaki adaletsizlikte arasında Türkiye’nin başta yer aldığını belirtti. Arslan, “Milli gelirimiz artıyor, büyüme devam ediyor ama ücretlilerin aldığı pay azalıyor. Burada bir yanlışlık var” ifadelerini kullandı.

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DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise enflasyonunun sebebinin sabit gelirli olmadığını vurgulayarak, asgari ücrette artış yapılması gerektiğini ifade etti.

10 MADDELİK LİSTE

Sendikaların açıkladığı 10 maddelik listede şunlar yer aldı:

1. Vergi sistemi yeniden yapılandırılmalı.

2. Yaşanan enflasyonla açıklanan enflasyon arasında büyük bir fark var. Henüz zamlar ücretlere yansımadan elektriğe yüzde 38 zam yapıldı.

3. Asgari ücret acilen artırılmalı. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret almakta.

4. Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli.

5. En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı.

6. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı.

7. 696 KHK’nin kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya alınmalı.

8. Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmamalı.

9. Mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem olmalı.

10. Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalı.