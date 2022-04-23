3 gemi aynı anda Karadeniz’de

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Hedeflerinin yerli gazı milletle buluşturmak olduğunu dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada birçok yatırımın ertelendiği ya da durduğu pandemi döneminde hız kesmeden yollarına devam ettiklerine dikkat çekti. Bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Afyonkarahisar’da açıklamalar yapan Dönmez, “2019da 3.778 MW, 2020de 4.944 MW ve 2021de 4.612 MW’lık ilave kurulu güç yatırımlarımızı hayata geçirdik. Dengeli bir yatırım planıyla yerli ve yenilenebilir enerjinin payını her yıl peyderpey arttırdık ve bugün bu yatırımlarımızın karşılığını aldığımız bir döneme girdik. 20 yıl önce yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 38.6 iken bugün bu sayı yüzde 54’e ulaştı. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar bazında baktığımızda ise toplam kurulu gücümüzün yüzde 65’i bu kaynaklardan oluşuyor. Türkiyenin enerjisini yenilemeye, yenilendikçe de büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

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Yatırımları ve projeleri büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Dönmez, “ Karadeniz gazının 2023’e yetişmesi için de büyük bir gayret içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta Yavuz sondaj gemimizi kuyubaşı ekipmanı başta olmak üzere deniz tabanına indirilecek kontrol ekipmanlarını ve sistemlerini yerleştirmek üzere Türkali- 2 kuyusuna uğurlamıştık. Gemimiz lokasyonuna ulaştı, kuyubaşı vanasını sağ salim indirdi. Böylece Yavuz’un da göreve başlamasıyla, ilk defa 3 gemimizle aynı anda Karadeniz’deki çalışmalarımızı sürdürmeye başladık. Yavuz, Türkali- 2’den sonra diğer kuyulara da geçerek üst tamamlama olarak adlandırdığımız aynı işlemleri orada da tekrarlayacak. Bu sürecin ardından boru hattını açtığımız kuyulara bağlayacağız. Hedefimiz 2023. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak inşallah” diye konuştu.

TEMELİ BU YIL ATILACAK



Bor madeni cevherini yüksek teknolojiyle işleyerek uç ürün haline getirecek ilk yatırım Bor Karbür Tesisi’nde sona yaklaştıklarını söyleyen Bakan Dönmez, “2022 yılı içinde tesisimizi tamamlayıp performans testlerine başlayacağız inşallah. Öte yandan Ferrobor Üretim Tesisi’mizin temelini bu yıl içinde atmayı planlıyoruz. Lityum karbonat üretim tesisimizin kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarını 2022 yılı sonunda tamamlayacağız. Nadir Toprak Oksitleri Kazanım Proses Dizaynı, Pilot ve Üretim Tesisi’mizin pilot tesis kurulumunu 2023’te hayata geçireceğiz inşallah. Büyük bir enerjiyle 2023’e hazırlanıyoruz” diye konuştu.

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4.1 MİLYAR TL YATIRIM

Afyonkarahisar’da bir firma tarafından tarım alanları için tasarlanan güneş enerji paneli sistemini inceleyen Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada son 20 yılda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Afyonkarahisar’a 4.1 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.