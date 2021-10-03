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3 Ekim 1931'de faaliyetlerine başladı! Merkez Bankası 90 yaşında...

#TCMB#Kuruluş Yıldönümü#3 Ekim 1931
3 Ekim 1931de faaliyetlerine başladı Merkez Bankası 90 yaşında...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 90 yıl önce bugün faaliyetlerine başladı. Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli bir devlet bankası kurulması fikrinin, ilk kez 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde gündeme geldiği hatırlatılarak, "Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, köklü geçmişi, nitelikli insan kaynağı ve modern altyapısı ile çalışmaya devam ediyor." denildi.

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Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bankanın 90 yıl önce bugün, 3 Ekim 1931 yılında faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.

Merkez Bankası'nın kuruluş süreci hakkında bilgilerin yer aldığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi: 

Merkez Bankası 90 yaşında! Faaliyete başladığı 3 Ekim 1931 tarihinden bu yana ülkemizin refahı için çalışan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşu uzun ve titizlikle yürütülen bir sürecin sonunda gerçekleşti.

Kurtuluş Savaşı ile kazanılan siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlık ile taçlandırmak için milli bir devlet bankası kurulması fikri, ilk kez 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde gündeme geldi.

Cumhuriyetin ilanından sonra yabancı sermayeli Osmanlı Bankası tarafından basılmış banknotlar hala dolaşımdaydı. Bu nedenle, milli bir devlet bankası kurulmasına yönelik çabalar Meclis'te devam ettirildi.

Beş yıla yayılan uzun araştırmalar ve çeşitli ülke merkez bankalarından uzmanlarla yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi. Böylece, Merkez Bankası 11 Haziran 1930 tarihli ve 1715 sayılı Yasa ile kurulmuş oldu.

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Bankanın adı Kuruluş Kanunu tasarısında "Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak öngörülmüştü. Ancak uluslararası ilişkiler de düşünülerek ismin “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Dönemin sınırlı imkânlarına rağmen Hazine, milli bankalar ve vatandaşların katkısıyla Merkez Bankası'nın sermayesi toplandı. Milli sermayeyle kurulan Merkez Bankası, 3 Ekim 1931 tarihinde yani 90 yıl önce bugün faaliyete başladı.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, köklü geçmişi, nitelikli insan kaynağı ve modern altyapısı ile çalışmaya devam ediyor.

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#TCMB#Kuruluş Yıldönümü#3 Ekim 1931