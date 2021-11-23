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3 dev şirkete rekabet ihlali cezası

#Alibaba#Tencent#Baidu
3 dev şirkete rekabet ihlali cezası

Çin'de aralarında teknoloji devleri Alibaba, Tencent ve Baidu’nun da bulunduğu şirketlere toplamda 43 ayrı rekabet ihlalinden ceza kesildi.

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Çin'de aralarında teknoloji devleri Alibaba, Tencent ve Baidu’nun da bulunduğu şirketlere rekabet ihlali cezası kesildi.

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) yaptığı açıklamada, Alibaba, Tencent, Baidu ve diğer şirketlere hafta sonu antitröst yasalarını ihlal ettikleri için para cezası verildiğini söyledi.

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Çin'in rekabet kurumu, 43 farklı rekabet ihlalinin her biri için 500 bin yuanlık (78 bin dolar) ceza ödemesi yapacak.

Alibaba, hisseleri Tencent ( TCEHY ) ve Baidu ( BIDU ) açıklanmasının ardından pazartesi günü tüm Hong Kong biraz düşüktü. Baidu yüzde 2,1 ile en fazla düşüş yaşarken, Tencent yüzde 0,3 düştü. Alibaba'nın ise hisseleri yüzde 1,6 düştü.

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