3 değişik araçla 1000 km

MOBİLİTE… Artık A noktasından B noktasına gitmenin ötesinde bir kavram. İki nokta arasında ulaşımımızı sağlarken, dilediğimiz araçla, bazen yaya olarak gidebilme özgürlüğü. Mobilite çeşitliliği her gün artarken, alternatif yakıtlı ulaşım araçları hayatımızda konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Üstelik paylaşım ekonomisi dünyasında bu araçlara sahip olmak bile gerekmiyor. Ben de tekerlekli mobilitenin 3 farklı şeridinde bin kilometrelik bir yolculuk gerçekleştirdim. Deneyimlerimi, tüketim verilerini biraz da sektörü kaleme aldım…

İKİ TEKERLE BAŞLADIM

Yolculuğuma Marmaris’ten motosikletim ile başladım. Erken saatte 1 buçuk saat sürmesini planladığım yolculuk için hava sıcak da olsa güvenliğimi ihmal etmeden kaskımı, ceketimi, eldivenlerimi ve botlarımı üzerime giyerek yola çıktım. Rüzgârı hissederek, keyifle ve heyecanla yolun nasıl bittiğini anlamadan Fethiye’ye vardım. 750 cc motor hacmine sahip motosikletimle yolculukta 100 kilometrede ortalama 4.4 litrelik yakıt tüketimi yakaladım. İlk durağım 130. kilometrede Volkswagen Fethiye bayisiydi.

OTOMOBİLDE TÜKETİM FARKI

İlk durağımdan çıkarken şerit değiştirdim ve dört tekerleğe geçtim. Beni karşılayan en büyük fark konfor. Bayiden aldığım 1.0 litre eTsi hibrit motora sahip Volkswagen Golf 8 ile dönüş yoluna geçerken, kaskı ve ceketi attım, koltuğa kurulup telefonumu bluetooth ile araca bağlayarak müziğimi açtım. Başarılı müzik sistemi, güçlü motoru ve yol tutuşu ile Golf 8 beklentileri karşıladı. Dönüş yolunda ortalama 6.6 litrelik tüketim ile motosikletten bir miktar fazla yaktım… Tek kişiyken ve yük taşınmayacaksa otomobilin biraz daha masraflı olabildiğini gördüm.

BİSİKLET BAGAJDA

Bodrum Halikarnas Granfondo için bisikletimi arabaya yükleyerek, iki kızımla birlikte yeniden yola koyulduğumda bu sefer avantaj ortaya çıktı. Bisiklet taşıyıcımı unutmuş olmama karşın, normalde 381 litre hacme sahip olan ancak koltuklar yatınca 1237 litreye çıkan bagaja bisikleti yerleştirerek 200 kilometrelik mesafeyi kat ettim ve üçüncü durağıma vardım.

PAYLAŞIMLI MOBİLİTE DÖNEMİ

MOBİLİTE yön değiştiriyor. Z kuşağı ile yapılan araştırmalarda araç sahipliğinin önemini yitirmeye başladığı görülüyor. Tüketici ulaşımını elektrikli scooter, bisiklet, motosiklet gibi eğlenceye yönelik mobilite araçları ile sağlamayı hedeflediğini vurguluyorlar. Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan Martı gibi, Moov ve TikTak gibi, Sarı Bisiklet gibi araç paylaşım uygulamaları popüler ürünler oluyor.

‘PANDEMİ TURİZMİ VURDU, YAN ETKİSİ OTOMOTİVİ’

FETHİYE’YE vardığımda test sürüşü için alacağım otomobilin hazırlanmasını beklediğim sırada hem bayiyi gezme hem de satış müdürü ile sohbet etme fırsatı buldum. Volkswagen Fethiye Bayi Satış Müdürü İsmail Koray, halihazırda çip krizi ile üretim sıkıntıları yaşayan sektörde özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde turizm sektörünün de zorda olmasıyla etkiler yaşandığını vurguladı. Bir yandan araç sıkıntısı yaşanırken, bir yandan da turizm firmaları tarafından sipariş iptallerinin de gelmeye başladığı bilgisini aldım. İsmail Koray, özellikle 17 günlük kapanma döneminde mayıs ayı satışlarının çok ciddi ölçüde etkilendiğini belirtti. Turizmin etkilendiği ve pandemi önlemlerinin arttığı mayıs ayında satışlar düşebilir.

HALİKARNAS’TA 700’E YAKIN BİSİKLETLİ

TÜRKİYE’NİN en büyük turizm cennetlerinden bir tanesi olan Bodrum’a vardığımda, önce şehir merkezinde kurulan expo merkezine giderek yarış katılım belgelerimizi aldık. Önceden kayıt yaptıran yaklaşık 700 bisikletli pandemi önlemleri altında 23 Mayıs 2021 Pazar günü Bodrum Kalesi’nden verilen start ile Bodrum Halikarnas Granfondo etkinliğinde şehri turlayarak bisiklet yarışı yaptı ve muhteşem manzara ve doğada hem rüzgâra hem de birbirlerine karşı zorlu bir mücadeleye girişti. Ben de bisikletimle bu yarışı deneyimleme fırsatı buldum ve 60 kilometrelik kısa parkurda pedal çevirdim. Bu yarıştaki tüketim verilerim ise; 2 litre su ile bir adet enerji jeli ve yaklaşık 1.800 kalori oldu.

BİSİKLET TURİZMİ

Fransa, İtalya, İspanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bu gibi organizasyonlarla binlerce kişinin bisiklet turizmi yaparak gezdiği, amatör ve yarı profesyonel yarışlara katıldığı çok önemli bir gerçek. Ülkemizde de son birkaç yıldır mobilitenin iki tekerlekli bu dalı büyümesini sürdürüyor. Granfondo ve amatör yarışlarla bisiklet turizmi canlanıyor. Pandemi bir süre bazı yönlerden darbe vursa bile bu gibi önlemler alınarak açık havada yapılan organizasyonlar ise can suyu oluyor.

TALİANT TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKIYOR

RENAULT’UN B-Sedan segmentindeki yeni oyuncusu Taliant, teknolojik donanımları ile Türkiye yollarına çıkmaya hazır. X-Tronic şanzıman ve LPG versiyonlarıyla en önemli ihtiyaçlara cevap veren Renault Taliant, satışa sunulacağı pazarlar arasında ilk kez 25 Mayıs’ta Türkiye’de yollara çıkıyor. Hem perakende, hem de filo kullanıcılarına yönelik sunduğu özelliklerle segment liderliği hedefleyen model, lansmana özel ve sınırlı sayıda stokla 167.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Renault Grubu’nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8” dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi dikkat çeken özellikleri de beraberinde getiriyor.

TUSCON YENİLENEREK GELDİ

DÜNYA çapında 17 yıllık tarihinde 7 milyondan fazla satışla markanın en çok satan SUV modeli olan Hyundai Tuscon yeni yüzüne kavuştu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa’da 1.4 milyon adet satılan model, yeni tasarım dilinin yanı sıra motor seçenekleri ile de dikkat çekiyor. Benzinli ve dizel motorların haricinde plug-in hibrit, hibrit ve dizel 48 volt hafif hibrit sunuyor. Hyundai Tucson, Türkiye’de ilk etapta benzinli ve dizel Hyundai SmartStream motor seçeneğiyle sunuluyor. Bu motorlar, donanım seviyesine bağlı olarak 4x2 ve 4x4 HTRAC çekiş sistemiyle optimize ediliyor. Satış fiyatı, lansmana özel olarak 377.000 TL’den başlarken en üst donanım seviyesi olan dizel Elite Plus seçeneğinde ise 549.000 TL’ye kadar değişiyor.

FSC SERTİFİKALI LASTİKLER ÜRETECEK

PIRELLI, dünyada FSC sertifikalı (Forest Stewardship Council – Orman Yönetim Konseyi) lastikler üretecek ilk şirket oldu. BMW X5 xDrive45e Şarj Edilebilir Hibrit otomobil için tasarlanan bu lastikler, içerdikleri FSC sertifikalı doğal kauçuk ve rayon ile artan oranda sürdürülebilir lastik üretimi için yeni bir ufku temsil ediyor. FSC orman yönetim sertifikası, ağaç ekili alanların biyolojik çeşitliliğini koruyacak, yerel halk ve işçilerin yaşamlarına fayda sağlayacak şekilde yönetiliriyor. Karmaşık FSC koruma ve gözetim zincirinin belgelendirilme süreci, FSC sertifikalı malzemenin ekim alanlarından lastik üreticisine doğru tedarik zinciri boyunca ilerlerken tespit edildiğini ve sertifikasız malzemeden ayrıştırıldığını doğruluyor.

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