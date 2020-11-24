MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri3 dakikada borç yapılandırma
GeriEkonomi 3 dakikada borç yapılandırma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Burak COŞAN
Haber Giriş: 24.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

3 dakikada borç yapılandırma

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
3 dakikada borç yapılandırma
Abone Olgoogle-news

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ‘borç yapılandırması’ için başvuru süreci başladı. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin devreye girmesiyle birlikte biz de internet üzerinden borç yapılandırma işlemini gerçekleştirdik.

Geçmiş yıllarda devreye alınan borç yapılandırma kararlarının ardından vergi dairelerinde uzun kuyruklar oluşmuş, binlerce kişi saatlerce bekleyerek işlemlerini tamamlayabilmişti. Biz de saatlerce sıra bekleyenler arasında yer almıştık. Ancak bu seneki düzenlemeden yararlanmak için ‘bilgisayar başında 3 dakika’ zaman harcamamız yeterli oldu. İşte internet üzerinden borç yapılandırmanın ayrıntıları...

İŞLEMLERİ NASIL YAPTIK?

İlk olarak İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesine (www.ivd.gib.gov.tr) giriş yaptık.

İnternet sitesine giriş yapmak için üye olunacağı gibi, TC kimlik numarası ile e-devlet şifresini kullanarak da işlemler yapılabiliyor.

Sisteme giriş yapılmasının ardından kolay bir kullanım ekranı sizi karşılıyor.

Sol tarafta yer alan kutucuklardaki ‘yapılandırma işlemleri’ sekmesi tıklanıyor.

Hemen ardından ise ‘başvuru formu’ tıklanarak borç yapılandırma sayfasına geçiş yapılıyor.

Burada ilk olarak borcun olduğu vergi dairesi seçiliyor.

Aynı sayfa üzerinde ödemenin peşin ya da kaç taksitte ödeme yapacaksınız onu bilgisi giriliyor.

Sonrasında aynı bilgi yazılı olarak da belirtilen kutucuğa işleniyor.

Son olarak ise açıklamaların olduğu kısımlardaki ‘evet’, ‘hayır’ kutucuklarından gerekli olanlar işaretlenip sayfanın en altındaki ‘tamam’ kutucuğuna basılıyor.

Başvuru alındıktan sonra, başvurunuz onay sürecine giriyor. Tüm bu işlemler yaklaşık 3 dakikada sona eriyor.

3 dakikada borç yapılandırma

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

İşlemler 7 gün 24 saat boyunca internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Vadesi geçmiş vergi borçları İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanabiliyor.

Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak yapılandırılabiliyor.

Bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden de işlemler yapılabiliyor.

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.

İmkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021’e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından % 25 indirim yapılıyor.

Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor.

False
Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle