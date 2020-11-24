3 dakikada borç yapılandırma

Geçmiş yıllarda devreye alınan borç yapılandırma kararlarının ardından vergi dairelerinde uzun kuyruklar oluşmuş, binlerce kişi saatlerce bekleyerek işlemlerini tamamlayabilmişti. Biz de saatlerce sıra bekleyenler arasında yer almıştık. Ancak bu seneki düzenlemeden yararlanmak için ‘bilgisayar başında 3 dakika’ zaman harcamamız yeterli oldu. İşte internet üzerinden borç yapılandırmanın ayrıntıları...

İŞLEMLERİ NASIL YAPTIK?

İlk olarak İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesine (www.ivd.gib.gov.tr) giriş yaptık.

İnternet sitesine giriş yapmak için üye olunacağı gibi, TC kimlik numarası ile e-devlet şifresini kullanarak da işlemler yapılabiliyor.

Sisteme giriş yapılmasının ardından kolay bir kullanım ekranı sizi karşılıyor.

Sol tarafta yer alan kutucuklardaki ‘yapılandırma işlemleri’ sekmesi tıklanıyor.

Hemen ardından ise ‘başvuru formu’ tıklanarak borç yapılandırma sayfasına geçiş yapılıyor.

Burada ilk olarak borcun olduğu vergi dairesi seçiliyor.

Aynı sayfa üzerinde ödemenin peşin ya da kaç taksitte ödeme yapacaksınız onu bilgisi giriliyor.

Sonrasında aynı bilgi yazılı olarak da belirtilen kutucuğa işleniyor.

Son olarak ise açıklamaların olduğu kısımlardaki ‘evet’, ‘hayır’ kutucuklarından gerekli olanlar işaretlenip sayfanın en altındaki ‘tamam’ kutucuğuna basılıyor.

Başvuru alındıktan sonra, başvurunuz onay sürecine giriyor. Tüm bu işlemler yaklaşık 3 dakikada sona eriyor.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

İşlemler 7 gün 24 saat boyunca internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Vadesi geçmiş vergi borçları İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulanabiliyor.

Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak yapılandırılabiliyor.

Bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden de işlemler yapılabiliyor.

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020’den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.

İmkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020’ye kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021’e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan % 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından % 25 indirim yapılıyor.

Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor.