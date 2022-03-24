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3 bin İstanbulkart’a bloke

#İstanbulkart#Bloke#Usulsüz Kullanım
3 bin İstanbulkart’a bloke

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde aylık ortalama 8 bin şüpheli işlem tespit edildi. Her ay ortalama 4 bin 500 kullanıcı SMS ile bilgilendirilirken, 3 bin kart da geçici olarak bloke edildi.

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Usulsüz kullanım tespit edilen kart kullanıcılarına ayrıca aylık tam mavi kart bedeli olan 430 lira ceza da uygulandı. Fiziki denetimler için de hat bazlı gezici denetim ekipleri oluşturuldu. Tekrarlanan usulsüz kullanım sonrasında, kart imtiyazının belli süreliğine kaldırılması ve adli süreç gibi yaptırımlar da devreye alındı.

Kurumsal kartların usulsüz kullanılması halinde ise ilgili kuruma bilgi verilerek kart sahibinin siciline işlenmesi de gündeme gelebilecek. Toplu ulaşım araçlarında kullanılan tam, indirimli, öğrenci, ücretsiz ve emekli gibi ‘İstanbulkart’lar, aynı zamanda kişiye özel olarak basılıyor. Her kart ihtiyaçlara göre sadece kart sahibinin kullanımı için veriliyor. Vatandaşların sadece kendilerine ait ulaşım kartını kullanması gerekiyor. Kişisel kartların başkası tarafından kullanılması, usulsüzlük oluşturuyor.

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#İstanbulkart#Bloke#Usulsüz Kullanım

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