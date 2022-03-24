3 bin İstanbulkart’a bloke

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Usulsüz kullanım tespit edilen kart kullanıcılarına ayrıca aylık tam mavi kart bedeli olan 430 lira ceza da uygulandı. Fiziki denetimler için de hat bazlı gezici denetim ekipleri oluşturuldu. Tekrarlanan usulsüz kullanım sonrasında, kart imtiyazının belli süreliğine kaldırılması ve adli süreç gibi yaptırımlar da devreye alındı.

Kurumsal kartların usulsüz kullanılması halinde ise ilgili kuruma bilgi verilerek kart sahibinin siciline işlenmesi de gündeme gelebilecek. Toplu ulaşım araçlarında kullanılan tam, indirimli, öğrenci, ücretsiz ve emekli gibi ‘İstanbulkart’lar, aynı zamanda kişiye özel olarak basılıyor. Her kart ihtiyaçlara göre sadece kart sahibinin kullanımı için veriliyor. Vatandaşların sadece kendilerine ait ulaşım kartını kullanması gerekiyor. Kişisel kartların başkası tarafından kullanılması, usulsüzlük oluşturuyor.