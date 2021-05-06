3 ayda 705 bin yeni abone kazandı

Grup bazında FAVÖK 3.3 milyar TL’ye ulaşırken, şirketin FAVÖK marjı yüzde 42.2 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk çeyreğinde 705 bin yeni müşteri kazanan Turkcell, son 3 yılın en yüksek çeyreklik müşteri kazanımına imza attı. Turkcell, her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 70’ine ilk 3 ayda ulaşmış oldu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Turkcell olarak ‘Önce Müşterim’ odağımızla bu yılın ilk çeyreğinde pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir performans sergiledik. Turkcell olarak odağımızda hep müşterilerimiz var. 2021’in ilk çeyreğindeki müşteri kazanımıyla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık.

2021 için 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 70’inden fazlasını da yine yılın ilk 3 ayında gerçekleştirmiş olduk. Ortaya çıkan bu güçlü performansımızdaki en büyük motivasyon kaynağımız müşterilerimizin bize olan güveni ve teveccühü oldu” şeklinde konuştu.

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