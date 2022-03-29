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3 ayda 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı... İşte kripto paralardaki son durum

#Bitcoin#Kripto Para#Terra
3 ayda 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı... İşte kripto paralardaki son durum

Kripto paraların durgunluk sürecini iyi değerlendiren Terra blokzinciri kısa sürede dev Bitcoin portföyü oluşturdu. Lider kripto para birimi Bitcoin ise geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendi içine girdi.

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Kripto paralar Kasım 2021'den bu yana durağan şekilde ve satıcılı seyir izliyordu. Bitcoin 30-40 bin dolar bandına sıkışmış, korku endeksi yükselmiş, piyasadaki hakimiyeti de yüzde 40'lara gerilemişti.

Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş grafiği sergilemeye başlayan kripto paralar uzun süredir görmedikleri seviyeleri yeniden test etmeye başladılar. Tarihi zirvelerinden oldukça uzakta işlem gören kripto paralardaki toparlanmalar dengeli kâr satışlarının etkisini sönümlendiriyor.

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1 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN ALIMI

Terra blokzincirinin arkasındaki şirketin CEO'su Do Kwon, Ocak sonundan itibaren 1 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptıklarını duyurdu.

CEO Kwon'un açıklamalarına göre dün 4 parça halinde toplamda 135 milyon dolarlık Bitcoin satın aldılar. Alımlar için Singapur merkezli Luna Foundation Guard'ın kullanıldığı belirtildi.

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BITCOIN HIZLI TOPARLANIYOR

Bitcoin geçtiğimiz haftadan bu yana yüzde 20'ye yakın primli seyrediyor. 69 bin dolar olan tarihi yüksek seviyesinin gerisinde olan Bitcoin şu sıralar yüzde 1 oranında primle 47 bin 540 dolar seviyesinde işlem görüyor.

3 ayda 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı... İşte kripto paralardaki son durum

TETHER'DE BÜYÜK OYNUYORLAR

Stabilkoinlerden olan Tether'e ilişkin de yorum yapan Kwon, Tether'in 10 milyar dolara ulaşabilecek Bitcoin rezervi ile destekleneceğini belirtmişti. 22 Mart'ta Tether'i desteklemek için 3 milyar dolarlık fonlarının olduğunu duyuran Kwon, "Bitcoin rezervi UST'nin dolara endeksli konumunu devam ettirme kabiliyetinin iyileştirilmeye yardım edecek, özellikle Terra'nın UST'den sermaye çekmeye yönelik kısa vadeli taleple karşı karşıya kaldığı dönemlerde" dedi.

3 ayda 1 milyar dolarlık Bitcoin aldı... İşte kripto paralardaki son durum

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ETHEREUM DA PRİMLİ SEYREDİYOR

Ethereum da uzun süredir 2500-2700 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Kabuğunu kırarak 3 bin doları aşan Ethereum şu sıralar yüzde 2 primle 3400 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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ŞAKA COINLER YİNE SAKİN SEYREDİYOR

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın spekülatif açıklamalarıyla yön bulmaya çalışan şaka coinler lider kripto para birimlerine ayak uyduramıyor.

Dogeocoin yüzde 3'e yakın düşüşle 0,1456 dolar, Shiba Inu ise yüzde 2 oranında primle 0,00002734 dolar seviyesinde işlem görüyor.

YÜKSELENLER LİSTESİ SPEKÜLATİF

En çok yükselenler listesinde altcoinler bulunuyor. WAWES yüzde 49 oranında yükselişle 47.35 dolar, GMT yüzde 36.5 oranında yüksleişle 1,06 dolar, PYR yüzde 20 yükselişle 13,18 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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EN ÇOK DÜŞENLER LİSTESİNDE KAYIPLAR DÜŞÜK

En çok düşen kripto paralara baktığımızda yüzde 12 düşüşle DGB 0.035 dolar, HOT yüzde 7 düşüşle 0,006588 dolar, BADGER yüzde 6 oranında düşüşle 11.70 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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