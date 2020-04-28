3 araçta biri kusurlu çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre geçtiğimiz yıl 9.9 milyon araç muayeneye girerken bunların 3.4 milyonu ‘ağır kusurlu’ çıktı. 126 bin araç ise emniyetsiz oluduğu gerekçesiyle muayeneyi geçemedi.
Türkiye genelinde TÜVTÜRK Muayene İstasyonları tarafından yürütülen araç muayene işlemlerine ilişkin 2019 yılı verileri belli oldu. Buna göre, geçtiğimiz yıl toplam 9 milyon 935 bin 851 aracın muayenesi yapılırken, bu araçların 421 bini, ‘kusursuz’ olarak muayeneyi geçti. 3 milyon 428 bin 795 araç ise ilk muayeneyi geçemezken, ikinci kez teste gelen araçların 3 milyon 417 bin 528’i “ağır kusurlu” olarak muayeneyi geçebildi. ‘Emniyetsiz’ olarak tespit edilen ve muayeneyi geçemeyen araç sayısı ise 126 bin 548 olarak açıklandı.
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