3 araçta biri kusurlu çıktı

Türkiye genelinde TÜVTÜRK Muayene İstasyonları tarafından yürütülen araç muayene işlemlerine ilişkin 2019 yılı verileri belli oldu. Buna göre, geçtiğimiz yıl toplam 9 milyon 935 bin 851 aracın muayenesi yapılırken, bu araçların 421 bini, ‘kusursuz’ olarak muayeneyi geçti. 3 milyon 428 bin 795 araç ise ilk muayeneyi geçemezken, ikinci kez teste gelen araçların 3 milyon 417 bin 528’i “ağır kusurlu” olarak muayeneyi geçebildi. ‘Emniyetsiz’ olarak tespit edilen ve muayeneyi geçemeyen araç sayısı ise 126 bin 548 olarak açıklandı.