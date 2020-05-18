3.150 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu... Ünlü iş adamı yeni programını açıkladı!

Richard Branson'un şirketi Virgin Atlantic, Heathrow, Manchester, Glasgow ve Belfast'dan uçuşlar yapacak, ancak Gatwick'teki operasyonlarını kapattı.

Mirror'ın haberine göre 2021'de "daha da kademeli olarak toparlanmadan" önce, bu yılın ikinci yarısında uçuşların "sürekli olarak artırılması" bekleniyor.

Virgin Atlantic, sadece iki motorlu uçak kullanarak gelecek yaz 24 noktaya uçacak.

Heathrow - Tel Aviv hizmeti günde iki kez artacak.

Havayolları ve seyahat endüstrisi, dünya çapında sınır kısıtlamaları olan koronavirüs krizi yüzünden ciddi problemler yaşıyor.

Boris Johnson Pazar günü yaptığı açıklamada, İngiltere'ye gelen yolcuların 14 günlük karantina dönemi ile karşı karşıya kalacağını duyurdu.

Bu arada Virgin, geçtiğimiz hafta Gatwick uçuşlarına devam etmeyeceğini açıkladı. İşgücünü 3.150 kişi azaltacak ve dört motoru olan yedi Boeing 747-400 uçağını kullanmaya geri dönmeyecek.

Virgin Atlantic kurucusu Branson'un Pazartesi günü, Galaktik uzay işinde yaklaşık 405 milyon sterlin değerinde hissesini, mücadele eden havayolu ve eğlence şirketlerine para toplamak için satmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

İş adamı daha önce, Hükümet desteği almadıkça çökeceği konusunda uyarmıştı ve özel Karayip adasını Necker Adası'ndaki evini para toplamak için yeniden ödemeye istekli olacağını belirtti.