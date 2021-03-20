3.1 milyar TL teklifle ipi göğüsledi

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) İstanbul Ayazağa’da bulunan arsası için gerçekleştiği arsa karşılığı gelir paylaşım ihalesinde 4 firma yarıştı. Galatasaray’ın stadı Türk Telekom Arena’ya komşu arsada kazanan DAP Holding iştiraklerinden Eltes İnşaat oldu. Firma proje toplam geliri olarak 3 milyar 111 milyon TL teklif verirken, arsa sahibi Emlak Konut GYO’ya da 1 milyar 244 milyon TL ödeyeceğini taahhüt etti. Eski polis lojmanlarının olduğu alanda şimdi konut ve ticari üniteler inşa edilecek.

100 BİN METREKARE

Dap Yapı tarafından yapılan açıklamada, toplam 100 bin metrekare büyüklüğe sahip arazide, 50 bin metrekarelik dev koru ve yeşil alan da bulunduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi: “Belgrad Ormanı manzaralı ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yakın mesafede bulunan Levent arazisi, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi şehir içi ulaşım akslarının tam merkezinde olmasıyla da dikkat çekiyor.”

ÖZEL HAZIRLANDIK

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Emlak Konut GYO’nun ihalesi için çok özel bir hazırlık yaptıklarını belirterek, “Avrupa Yakası’nın en değerli merkezi noktalarından birinde proje geliştireceğimiz için çok mutluyuz. Bu zamana kadar birçok özel projeyi hayata geçirdik. Levent’te yine DAP Yapı ayrıcalığıyla çok farklı bir projeye imza atacağız. İhalesini kazandığımız arazisi, lokasyonu itibarıyla, önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında yer alıyor. Tüm bunların yanında sosyal ve kültürel anlamda da değerli bir konumda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

‘YATIRIMDA HIZ KESMİYORUZ’

Ziya Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Deyim yerindeyse toprağa şekil veriyor, şehrin vitrinini nakış gibi işliyoruz. Bu açıdan, Levent’teki arazimizde de çok özel bir projeyi İstanbullular ile buluşturacağımızın sözünü şimdiden verebilirim. Türkiye’nin potansiyeline yürekten inanıyoruz, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geleceğimizi daha güzel yapmak adına gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul’a ve ülkemize anıt eserler, sembol binalar kazandırmaya devam edeceğiz.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara