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Ekonomi
Haber Giriş: 10.03.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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29 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Selçuk; “4’ü demans ilacı olmak üzere 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü demans, 2’si solunum hastalıkları, 6’sı antibiyotik olmak üzere toplamda 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesine alınan 29 ilaçtan 24’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk: 87 ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Selçuk: 87 ilaç geri ödeme listesine alındı

Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 9.037’ye ulaştı.” açıklamasını yaptı.

Öte yandan geri ödeme listesine alınan 29 yeni ilacın detayları şu şekilde olup kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur:

1 adet pıhtılaşma önleyici ilaç, 4 adet demans ilacı, 2 adet enteral beslenme ürünü, 1 adet hipertansiyon ilacı, 2 adet immünglobulin, 1 adet kas gevşetici, 1 adet göz merhemi, 2 adet gargara, 2 adet psöriyazis tedavisinde kullanılan ilaç, 6 adet antibiyotik, 2 adet soğuk algınlığı ilacı, 2 adet astım ilacı, 1 adet tıbbi mama, 2 adet vitamin.

Geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8.880’e yükseldi
Geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8.880’e yükseldi

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