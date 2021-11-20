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'28 milyon turist 22 milyar dolar gelir bekliyoruz'

#Mehmet Nuri Ersoy#Turizm#Turist
28 milyon turist 22 milyar dolar gelir bekliyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Turizm faaliyetlerinin, pandemi öncesi seviyelere henüz ulaşmadığını ifade eden Ersoy, “Ancak yapılan başarılı çalışmalar sonucunda sezon başında belirlemiş olduğumuz 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedefimizi, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Burada sevindirici olan gelişme 2018 yılında 630 dolara düşen kişi başına harcamanın, 2021 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 830 dolar olarak gerçekleşmesidir. Pandemi koşullarının olumsuz etkileri azaldıkça hedeflediğimiz ziyaretçi sayısı ve turizm gelirine hızla ulaşacağımıza inancımız tamdır” dedi.

 

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2021 yılında düzenledikleri 134 etkinlikle toplam 55 ülkeden 2 bin 305 kanaat önderi, gazeteci, basın yayın kuruluşu ve sektör temsilcisinin Türkiye’nin 37 farklı kentinde ağırlandığını ifade eden Bakan Ersoy, “Ağırladığımız misafirler vasıtası ile kasım ayı itibarıyla 934 milyon erişime ulaştık. 2021’de açık ara en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk. ‘TurkAegean’ filmimiz ile Ege’de daha fazla söz sahibi olmayı amaçladık ve ‘TürkEge’sini bundan böyle devam edecek stratejik bir markaya dönüştürdük. ‘Türk Rivierası – Doğu Akdeniz’ filmimiz ile de Akdeniz’i Türkiye markası ile birleştiriyoruz. Amacımız 2022 yılında da aynı konsepti geliştirerek devam ettirmek” diye konuştu.

Galata Kulesi’nde 5 Ekim 2020’den bugüne kadar 764 bin ziyaretçiyi ağırlandığını açıklayan Ersoy, “29 Ekim 2021 günü 3 bin 754 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. Müze ve örenyerlerinde 2021 dokuz aylık dönemde, gişe gelirlerinde yüzde 72 artış yaşandı. ‘Millî Mücadele: Hakimiyet Milletindir Sergisi’ sanal olarak ziyarete açılmış ve 22 milyon 708 bin 82 kez ziyaret edilmiştir. Müzelerimize geçen yıl rağmen 25 bin 641 yeni eser daha kazandırılmıştır. Müzelerimizin toplam eser sayısı 3 milyon 278 bin 114’e yükselmiştir. Dijital ortamda erişime açılan Atatürk Ansiklopedisi, 1 milyonun üzerinde kişi tarafından ziyaret edilmiştir” dedi.

525 ESER ÜLKEYE GETİRİLDİ

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Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi için İran, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Çin, Peru, Türkmenistan, Özbekistan ve Amerika ile uluslararası anlaşma imzalandığını kaydeden Bakan Ersoy, “İsviçre ve Sırbistan ile çalışmalar sürdürülmektedir. 2021’de 525 eserimizi yurt dışından getirdik. 2002’den itibaren yurtdışından getirilen toplam eser sayımız da 4 bin 967’ye yükselmiştir” diye konuştu.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Turizm#Turist

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