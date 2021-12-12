274 gün 2.2 milyon TL

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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle mücadele halinde. Aşılar ve alınan tedbirlerle koronavirüsle olan savaşta zafer kazanılması amaçlanıyor. Ancak henüz her şey net olarak bitmiş değil. Bu duruma rağmen dünyada da normalleşme adımları hızlanıyor. Koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde de toparlanma ve atağa kalkma çalışmaları yapılıyor. Burada en dikkat çekenler gelişmeler ise cruise gemilerinde yaşanıyor. Özellikle pandeminin ilk dönmelerinde İtalya ve Japonya’da iki cruise gemisinde koronavirüs vakalarına rastlanılmasının ardından birçok cruise şirketi seferlerine ara vermiş ya da azaltmıştı. Gelinen noktada ise Türkiye de dahil birçok ülkeye cruise gemisi seferleri başlamıştı. Hatta önümüzdeki dönemlerde cruise gemisi seferlerinin artarak devam edeceği açıklanmıştı.

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BALKONLU VE BALKONSUZ KABİN

Sektör böyle bir dönemden geçerken, ABD merkezli cruise gemisi şirketi Royal Caribbean 274 gün sürecek cruise gemisi ile dünya turunu satışa sundu. ABD Miami’den başlayacak sefer yine orada son bulacak. 60’dan fazla ülkenin ziyaret edileceği cruise gemisi turunun fiyatları ise dudak uçuklatıyor. 2023 Aralık ayında başlayacak seferde balkonsuz kabinde iki kişi seyahatin bedeli 120 bin dolardan başlıyor. Bugünkü kurlardan hesaplandığında eğer Türkiye’den iki kişi bu tura katılmak isterse 1.6 milyon TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Balkonlu bir kabinde dünya turunun katılmak isteyenlerin ise ödemesi gereken rakam 160 bin dolar oluyor. Türk Lirası cinsinden bu turda balkonlu kabinin iki kişilik fiyatı ise 2.2 milyon TL civarında.

GEMİ TÜRKİYE’YE DE GELİYOR

Yaklaşık 3 bin kişilik Serenade Of The Seas gemisi ile yapılacak turda daha pahalı odalarda bulunuyor. Eğer daha büyük bir odada dünyayı keşfetmeye çıkmak isterseniz 200 bin dolarlık bir bedel karşınıza çıkıyor. İki kişi için belirlenen bu fiyatın Türk Lirası karşılığı ise 2.7 milyon TL’yi geçiyor.

Gemi, turuna Miami’den başlıyor. 4 bölümden oluşan turda ilk olarak Amerika kıtası geçiliyor. İlk bölümde Bahamalar, Meksika, Brezilya, Uruguayi Arjantin, Şili, Peru, Ekvador ve Nikaragua gibi bölgeler ziyaret ediliyor. Toplamda 36 destinasyondan oluşan bölüm 64 günde sona eriyor. İkinci bölümde Asya Pasifik bölgesi ziyaret ediyor. Burada da Yeni Zelanda, Avustralya, Endonezya, Filipinler, Çin, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Singapur, Malezya, Sri Lanka, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri görülüyor. 40 destinasyonluk ikinci bölümde 87 günlük yolculuk yapılıyor. Üçüncü bölümde de Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Türkiye, Hırvatistan, İtalya, Slovenya, Karadağ, Malta, İtalya ve İspanya gibi 40 destinasyon 63 günde geziliyor. Son bölümde ise Fas, Portekiz, İrlanda, Belçika, Danimarka, İngiltere, Estonya, Rusya, Finlandiya, Litvanya, Norveç, Holanda ve İzlanda’ya gitme imkanı bulunuyor. Bu bölüm de 63 günde tamamlanıyor. Tur, başladığı noktada yine Miami’de eylül ayında son buluyor. Gemi Türkiye’de ise 3 noktaya uğruyor. İstanbul, Bodrum ve Trabzon gemin uğradığı limanlar arasında yer alıyor.

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TÜRKİYE’DEN HENÜZ SATIN ALAN OLMADI

TUR hakkında görüştüğümüz şirket yetkilileri, tura ilginin büyük olduğunu özellikle ABD’den, Avustralya’dan ve Avrupa’dan rezervasyonların başladığını söyledi. Geminin daha şimdiden yüzde 50’ye yakın dolduğunu belirten şirket yetkilileri, “Şu ana kadar Türkiye’de bir rezervasyon yapılmadı. Ancak arayan çok kişi var. Bu tura Türkiye’den de birilerinin katılmasını bekliyoruz. Ayrıca turun tamamına da katılmak zorunlu değil. 4 bölümün hepsi satın alınabileceği gibi, ayrı ayrı ya da 2 bölümü, 3 bölümü de satın alınabiliyor. Bu şekilde ilgi gösterenler de var” diye konuştu.

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4 AYLIK DÜNYA TURU YAPILMIŞTI

MSC cruise şirketi de geçtiğimiz yıllarda daha kısa süreli bir dünya turu düzenlemişti. Şubat 2020’de Hürriyet’e konuşan MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel, tur hakkında şunları söylemişti: “Turu ocak ayında başladı. 3 bin 200 kişilik gemimiz ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Portekiz’den Peru’ya kadar dünyanın dört bir tarafını geziyor. Gemide 58 Türk var. Gelecek yıl düzenlenecek turda ise 62 Türk yolcu yer alacak. Turun en düşük fiyatı ise kişi başı 13 bin 500 Euro.”O günkü kurla söz konusu tur için kişi başı ödenen ücret 90 bin TL civarındaydı.

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TÜRKİYE ATAĞA KALKIYOR

ÖTE yandan Türkiye’de de cruise turizminin 2022’de hareketlenmesi bekleniyor. Dünya Gazetesi’nin haberine göre Türk limanları 2022’de 600’ü aşkın gemi bekliyor. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Aşılama ile beraber Akdeniz’de seferler artacak. Bundan limanlarımız payını alacak. Ayrıca Galataport’un hizmete girmesi de diğer limanlarını tetikleyecek” dedi. MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Burak Çalışkan da “MSC Cruises olarak, gelecek yıl Kuşadası hareketli seferlerimize başlayacağız. MSC Lirica gemimiz Nisan–Ekim 2022 arasında Kuşadası Limanı’ndan hareketli olarak 7 gecelik Doğu Akdeniz rotasında 29 sefer gerçekleştirecek” diye konuştu.