27 ülkeden sorumlu CEO Demet İkiler: 55 yaş üstü dijitalde ikinci baharını yaşıyor

Demet İkiler, İstanbullu bir ailenin kızı. Devlet memuru bir baba ve ev hanımı bir annenin iki çocuğundan biri. Ailesi tarafından ayakları üzerinde durması için yüreklendirilerek büyütülen şanslı kadınlardan. Bu yüzden de tüm kariyeri boyunca cinsiyet eşitliğini savunan bir iş insanı oldu. Eşi Volkan İkiler ile 24 yıldır evli ve bir de 21 yaşında oğulları var. Hayatı boyunca Leonardo Da Vinci’nin “Öğrenmek hiçbir zaman zihni yormaz” sözünü yaşam mottosu yapan, böylece de hep öğrenmeye, yeniliğe açık bir insan olan Demet İkiler ilk iş deneyimini 15 yaşında yarı zamanlı TV’ler için çekilen reklam filmlerinde oyunculuk yaparak yaşadı. Ardından da üniversitede okurken İngilizce ve Fransızca dersler verdi. Reklam sektörüne Güzel Sanatlar’da planlama asistanlığı ile adım atan İkiler, 2000 yılında bugünkü kariyerinin ilk adımını Mindshare Türkiye’ye katılarak attı. Reklam dünyası onu bir mıknatıs gibi çekerken, Mindshare Türkiye de 6 yıl içinde Türkiye’nin en önde gelen reklam ajanslarından biri oldu.

2001 krizi dönemini başarıyla yöneten biri olarak öne çıktı Demet İkiler. Oradaki 10 yıllık deneyimin ardından da GroupM Türkiye’nin CEO’su oldu. 2013’te GroupM CEO’su görevine ek olarak WPP Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı ve Avrupa’da dördüncü WPP ülke yöneticisi oldu. Hâlâ bu görevini devam ettiriyor ve WPP Türkiye’nin 25 şirketini ve 1500 çalışanını da yönetiyor. Demet İkiler bu görevlere ek olarak da yakın zamanda GroupM EMEA CEO’su olarak atandı. Demet İkiler, bu başarılı kariyeri öyküsü sayesinde de son 5 yıldır Fortune’un ve Ekonomist, Capital Dergileri’nin Türkiye’deki En Güçlü 10 Kadın CEO listelerine ve HERoes Global En İyi 100 Kadın Rol Model listesine girdi. Aynı zamanda 2019’da Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye başkan yardımcısı olan İkiler’le COVID19 salgını günlerinde konuştuk. Demet İkiler tam da 27 ülkenin sorumluluğunu yüklendiği dönemde böylesine bir krizi yönetiyor.

DİJİTAL ATAK

Kendini “İflah olmaz bir iyimser” olarak tanımlayan İkiler, dijital atak yaşanan bu dönemi değerlendirirken, şöyle diyor: “Bugünlerde dijital dönüşümün sadece eşiğinde değil tam da içindeyiz. Bu süreçte, 10 yıllık inovasyonun birkaç aya sığdığına tanık oluyoruz. İletişim kurma, çalışma, seyahat, alışveriş, finansal hizmetlerin kullanımı, çocuklarımızı eğitme şeklimiz, tüm bunlar şekil değiştiriyor ve değiştirecek. 55 yaş üstü insanları e-ticaret’e yönlendirmek bundan 3 hafta önce imkansızken chainstorage.com datasına göre 55 yaş üstü insanların yüzde 71’i nasıl ve nereden alışveriş yaptıklarının değiştiğini söylüyor. Türkiye verilerine baktığımızda da bu yaş grubun hızla dijital platformlara adapte olduğunu görüyoruz.”

ÇİN NORMALLEŞİYOR

İkiler, Çin’deki süreçle ilgili olarak da şunları söylüyor: “Yavaş yavaş iyileşme dönemine giren Çin’e baktığımızda yüzde 98 işlerin normal operasyonuna döndüğünü görüyoruz. 1-2 hafta içinde 30’dan fazla bölgede restorantlar yeniden açılmaya başlayacak. Yüzde 80 oranında okullar yeniden açılıyor. Mayısın ikinci haftası tamamen açılacağını düşünüyorlar.”

WPP’nin yaptırdığı araştırma sonuçlarını da paylaşıyor İkiler. Araştırma sonuçlarına göre; ABD’de tüketicilerin yüzde 84’ü şirketlerin mevcut şartlarda nasıl hareket ettiğinin onlar için uzun vadede son derece önemli olacağını söylüyor, tüketicilerin yüzde 62’si ise şirketlerin bu kriz döneminde onlarla iletişim kurmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyor. İkiler, “Markalar, böyle durumlarda nasıl davrandıklarıyla hafızada kalır” diyor.

YENİ BİR DÜNYA

İnsanların kendilerini evlerinde tecrit etmeleriyle, yaşamların altüst olduğunu belirten İkiler şöyle devam ediyor: “Balkonlardan şarkılar söyleyerek birbirlerine umut ve cesaret veren İtalyanlardan, salgına karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına dek, bu süreçte insanoğlunun en iyi yüzünü gördük. Dayanışmayı, yardımlaşmayı tekrar hatırlıyoruz. Bu süreci atlattığımızda dünya artık bambaşka bir yer olacak.”

ÇALIŞAN DESTEK HATTI KURDUK

İkiler “Dünyanın 27 ülkesinde faaliyet gösteriyorsunuz. Siz bu süreci çalışanlarınızla nasıl yönetiyorsunuz? “sorusuna şöyle yanıt veriyor: “Bu krizde bir numaralı önceliğimiz çalışanlarımıza iyi bakmak. Dünyada 107 bin, Türkiye’de 1500’e yakın WPP çalışanı var. Mart ayı içinde çalışanlarımız uzaktan çalışmaya başladılar. Yaklaşık 1500 çalışanımız için ‘çalışan destek hattı’ kurduk. Sosyalleşme araçlarını da birlikte deneyimliyoruz. Yoga derslerimizi dijitale aldık, kendi radyomuzu açtık.”

UÇUŞLAR AZALACAK ONLİNE ALIŞVERİŞ ARTACAK

İkiler korona sonrası dönemin nasıl olacağını şöyle anlatıyor: “Çin bu süreçleri bizden çok daha önce yaşadığı için hem Türkiye hem de EMEA’ya büyük öğrenimler sağlıyor. Bugün Çin’e baktığımızda neler yaşam tarzı olarak kalacak gözüküyor. Örneğin baby boomer dediğimiz 55 yaş üstü insanlarımızın sosyal medya platformlarını kullanması, dijitale adapte olması ve e-ticaret kullanımları artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Home-delivery (eve teslim) sektörü de hayatımızda daha önemli bir yerde olacak. Online eğitim, evden çalışma gibi sistemlerin iyileşme döneminde bile önemini koruduğunu görüyoruz bu bizler için de aynı olacak. Sağlık ve sigorta sistemleri Çin’de iyileşme döneminde pozitif etkilenen sektörlerden biri. İnsanlar sağlıkları için artık daha hassaslar ve sigorta planlarını da yeniden gözden geçiriyorlar. Bu süreci atlattığımızda dünya bambaşka bir yer hâlini almış olacak demiştim. Gerçekten de yeni normaller oluşuyor. Daha az uçacak, internetten daha sık alışveriş edecek, çocuklarımızı daha farklı eğitecek ve ofiste daha az vakit geçireceğiz. Teknoloji çok daha önemli bir hâle gelecek. Müşterilerimizin bizlere her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Bugün GroupM Türkiye’de hızlı aksiyon alarak tüketici davranışlarındaki değişimleri gözlemlemek amacı ile bir araştırma başlattık ve ilk fazının sonuçlarını markalarımız ile paylaştık.”