27 bin bina kimlik aldı

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Binaların teknik ve genel bilgilerine kolayca erişilerek izlenebilmesi amacıyla hayata geçirilen Bina Kimlik Sistemi (BKS) yaygınlaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın geçtiğimiz yılın ikinci yarısında devreye aldığı uygulama kapmasında şu ana kadar 26 bin 954 binaya kimlik belgesi verildi. Her binaya QR kodu ve elektronik çip verecek sistem, ülke genelinde yeni iskân alan binalarda uygulanıyor. Daha sonra etaplar halinde tüm yapı stokuna kimlik verilmesi de hedefleniyor. Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre binaların girişine asılan bu teknoljik levha en çok İstanbul’da hayata geçti. İstanbul’da 2 bin 591 binada uygulanırken, bunu bin 891 bina ile Antalya, bin 879 bina ile İzmir, bin 697 bina ile Bursa, bin 461 bina ile Kocaeli ve bin 43 ile Sakarya takip etti.



DENETİM YAPILACAK



Kimlik verilmesinin ilk adım olduğunu, ikinci adımın ise denetim olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da önümüzdeki dönemde yapılması planlanan değişiklikle sertifika alan yapıların beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesinin sağlanacağını söyledi. Aslan, “Böylece, yapı tamamlandıktan sonraki aşamalarda kolon kesilmesi gibi mevzuata aykırı duruma getirilen yapılardaki aykırılıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacak. Bir sorun varsa giderilmesi için süre verilecek. Can güvenliğini tehdit eden durumlarda bina hemen boşaltılacak ve sorumlulara para cezası verilecek. Ayrıca gerekli durumlarda savcılığa suç duyurusunda da bulunulacak” diye konuştu.

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SÜREÇ NASIL BAŞLADI?



2019’da Kartal’da çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı hala hafızalarda. Yaşanan bu acı olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum talimat vermiş ve Bina Kimlik Sistemi projesi geliştirilmişti. Bina kimlik kartlarının dayanıklı olması için ASELSAN ile özel bir çalışma da yapıldı. Yanmaz, soyulmaz malzemeler kullanırken kartın içine bir de çip yerleştirildi. Böylece insan eli ya da bir afette zarar görse dahi özelliği kaybolmayacak.





İŞTE SİSTEMİN AVANTAJLARI

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Ev alacak ya da kiralayacak kişiler bu kimlik kartı sayesinde kullanılan malzemeden teknik özelliklere kadar her detayı görecek. Böylece müteahhit ya da emlakçı tarafından olası yanlış yönlendirmelerin önüne geçilecek.

Yangın, deprem gibi afet anlarında, binaya yerleştirilen etiketlerdeki bilgilere uzak bir mesafeden ulaşılarak, bina kat planları, yapının genel verileri ve yapıda ikamet eden vatandaş bilgileri gibi hayati önemdeki bilgilere erişilecek. Zamanla yarışılan afet hallerinde böyle bir sistem hayat kurtaracak.

Ülke genelinde süren kaçak yapılarla mücadele sürecine destek olacak. Yapılan denetimlerde ortaya çıkan sonuçla, kimlik bilgileri karşılaştırılacak, kaçak kat çıkma, kolon kesme gibi teknik müdahaleler tespit edilecek.

Tüm bu imkanlara ek olarak kişisel bilgiler korunacak. Her isteyen kimlikte işlenen tüm bilgileri göremeyecek. Binada yaşayanlar, binadan ev alacak ya da kiralayacaklar ve kamu için farklı detaylar görünür olacak.