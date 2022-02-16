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27.3 milyarlık satış hedefliyor

#Emlak Konut GYO#Satış#Kâr
27.3 milyarlık satış hedefliyor

Emlak Konut GYO geçen yılın son çeyreğinde başlattığı konut üretim hamlesine bu yıl da devam edecek. Şirket, anahtar teslim kendi projelerini üretirken, bir yandan da özel sektörle yaptığı ‘arsa karşılığı gelir paylaşım modelli’ projelerini sürdürecek.

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2022 yılında gelir paylaşımı modeli ile 6 adet ve anahtar temsil modeli ile 10 adet ihale gerçekleştirmeyi planlayan Emlak Konut GYO, toplamda 16 ihale gerçekleştirmiş olacak. Konut üretiminin talebin gerisinde kaldığı bu dönemde bu projelerle piyasanın hareketlenmesi ve diğer geliştiricilere cesaret verilmesi hedefleniyor. Şirket yeni projeler üretirken 2022’deki satış hedeflerini de belirledi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Emlak Konut GYO bu yıl toplam 27 milyar 355 milyon 801 bin 307 TL’lik satış hedefliyor.

1.4 MİLYAR TL KÂR

Emlak Konut’un net karının ise 1 milyar 440 milyon TL olabileceği öngörülen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı, “Şirketimizin 2022 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden, 1. çeyrekte; 101 bin 462 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3 milyar 192 milyon 872 bin 656 TL satış değeri, 2. çeyrekte; 212 bin 560 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 6 milyar 17 milyon 636 bin 309 TL satış değeri, 3. çeyrekte; 259 bin 959 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 7 milyar 470 milyon 36 bin 756 TL satış değeri, 4. çeyrekte; 398 bin 859 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 10 milyar 675 milyon 255 bin 586 TL satış değeri,toplamda ise; 972 bin 840 metrekare toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 27 milyar 355 milyon 801 bin 307 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekteyiz.”

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#Emlak Konut GYO#Satış#Kâr

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