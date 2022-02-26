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260 yıllık Saffet Paşa Yalısı’nı mahkeme satacak

#Saffet Paşa Yalısı#Boğaz#Satış
260 yıllık Saffet Paşa Yalısı’nı mahkeme satacak

Boğaz’ın en görkemli yalılarından biri olan 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı mahkeme eli ile satılacak. Satışı, yalının yarı hissesine sahip olan iş insanı Zafer Toksöz talep etti.

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Mahkeme keşif için önümüzdeki mayıs ayı sonuna gün verdi. Geniş bir cepheye sahip yalının değerinin 100 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Gözde yalının satışına ilişkin süreç, Beykoz 2. Sulh Hukuk Mahkemesi eli ile yürütülecek. ‘Ortaklığın giderilmesi’ talebi ile açılan dava, iş insanı Zafer Toksöz’ün talebi ile açıldı. Zafer Toksöz, dava dilekçesinde, söz konusu yalının satılarak kendisine düşen payın ödenmesini talep etti.

KEŞİF 25 MAYIS’TA

Dava dosyasına göre iki kardeş Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz, yalıda eşit hisseye sahip. Zafer Toksöz adına mahkemeye sunulan dilekçede, “Ortaklar arasında taşınmaz birlikte kullanılamıyor. Aynı şekilde kiraya verme işlemi de yapılamıyor. Satış ve paranın paylaştırılması dışında ortaklığın giderilmesi de mümkün görünmüyor” denildi. Açılan dava üzerine mahkeme keşif işlemi için önümüzdeki 25 Mayıs’a gün verdi. Satış için hazırlanacak bilirkişi raporu ise davanın esasını oluşturacak. Tüm süreçler tamamlandıktan sonra gözde yalı açık artırım yöntemi ile satılacak. Konuya yakın kaynaklar, Saffet Paşa Yalısı’nın 100 milyon dolarlık bir değere sahip olabileceğini kaydetti.

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260 yıllık Saffet Paşa Yalısı’nı mahkeme satacak



1760’TA İNŞA EDİLDİ

SAFFET Paşa Yalısı 1760’da inşa edildi. Yalı bir dönem, Osmanlının Hariciye Nazırlığı (Dışişleri Bakanlığı) olarak kullanıldı. Dönemin Hariciye Nazırı Saffet Paşa’nın adını alan yalı, 1. Derece korunması gereken kültür varlığı konumunda. 1.635 metrekarelik alan üzerine kurulu yalı, Boğaz’ın, en geniş cepheye sahip yalısı konumunda. Yalı 2007’den bu yana Toksöz Ailesi’ne ait.

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