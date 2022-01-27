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259 milyon liralık sosyal destek ödemesi

#Derya Yanık#Destek Ödemesi#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı
259 milyon liralık sosyal destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız” dedi.

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Bakan Yanık, ‘şartlı eğitim’ ve ‘şartlı sağlık’ yardımlarıyla ‘çoklu doğum yardımı’ kapsamında ocak ayında gerçekleştirilecek ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yanık, şartlı eğitim yardımıyla çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirterek, şartlı sağlık yardımı ile 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını kaydetti. Bakan Yanık, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini hatırlatarak, “Bu kapsamda, ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

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#Derya Yanık#Destek Ödemesi#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı

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