MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri256 milyon dolarlık süper yat İstanbul Boğazı’ndan geçti
GeriEkonomi 256 milyon dolarlık süper yat İstanbul Boğazı’ndan geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 10:14 | Son Güncelleme:

256 milyon dolarlık süper yat İstanbul Boğazı’ndan geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
256 milyon dolarlık süper yat İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 156 metre uzunluğundaki süper yat ’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti. Süper yatın değeri ise tam 256 milyon dolar (2 milyar 170 milyon 880 bin TL)

Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Güzel Kız’ anlamına gelen ’Dilbar’ isimli süper yat, Karadeniz’den giriş yapıp İstanbul Boğazı’ndan geçti.

256 milyon dolar değerindeki süper yatta, 80 mürettebat görev yapıyor. Helikopter pisti ve 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı bulunan 156 metre uzunluğundaki yatta misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süit de var. Dilbar, 26 Temmuz’da İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılmıştı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi