250 ton yağ bağışında bulundular…

COVID-19 salgını pastane, börek ve unlu mamul işletmelerinin de arasında olduğu Türkiye’nin gizli kahramanlarının önemini hatırlattı. Gıda sektöründe hizmet veren Turyağ, COVID-19 nedeniyle ürün tedarikinin her zamankinden daha büyük önem kazandığı bu zorlu süreçte, özveri ile çalışmalarını sürdüren çalışanlara emekleri için içtenlikle teşekkür ediyor ve üretimin aksamaması için 5 bin noktaya, toplam 1 milyon 750 bin lira değerinde 250 ton yağ bağışında bulunuyor.

SEKTÖRE TAM DESTEK

Satış Direktörü Tolga Demirel COVID-19 virüsüne karşı verilen mücadele sürecinde gıda tedarikinin aksamadan devam etmesi için çalışan herkesin hayati rol oynadığına dikkat çekti:

“Milletimizin içinden geçtiği bu zorlu dönemi en kısa zamanda geride bırakabilmesinde gıda sektörünün tüm cefakar çalışanlarının katkısını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu süreci kimse mağdur olmadan, gıda ihtiyacı kesintisiz karşılanarak atlatabilmemiz için, sektör olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız çok önemli. Turyağ olarak bizler de, gece gündüz demeden her koşulda ve şartta işinin başında olan tüm ev dışı tüketim işletmelerine, değerli ustalarına ve çalışanlarına gönülden teşekkür ediyoruz.”