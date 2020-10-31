250 milyon TL yatırımla 400 kişiye istihdam

Türkiye’de 114 yıldır faaliyet gösteren Nestle, Türkiye’nin ilk medikal beslenme ürünleri fabrikasının temelini Bursa’da attı. Önümüzdeki 3 yıl içinde toplam 250 milyon lira yatırım yapılması planlanan fabrika, yüksek seviye teknolojiye sahip güçlü altyapısıyla aynı zamanda Nestle Health Science’ın ürün geliştirme üssü olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sabit yatırımlarda ciddi talep artışının söz konusu olduğunu belirterek, “9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak dedi. Karacabey ilçesinde, Nestle Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası’nın temel atma törenine katılan Varank, bunun Nestle’nin Türkiye’deki beşinci fabrikasının olacağını söyledi. Nestle’nin 114 yıldır Türkiye’de faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Varank, “Nestle, Bursa’da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle’nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak” ifadesini kullandı.

İLERİ OTOMASYON

Varank, firmanın Çin’de buna benzer bir yatırımının bulunduğunu aktararak “Çin’den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak Bursa’da kuruyorlar. En ileri otomasyon teknikleri ve en yeni teknolojilerin kullanılacağı bu fabrika, ağustos 2021’de üretime başlayacak. Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63’ü artık Türkiye’den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor” diye konuştu. Varank, bu yatırımla doktorlar tarafından reçetelenen ve eczanelerde satılan beslenme ürünlerinin artık Türkiye’de üretileceğine dikkati çekerek, “Bu ürünler, çocuklardaki pediatrik alerjiden tutun da yaşlılardaki yetersiz beslenme sorunlarına kadar farklı sağlık problemlerine çözümler sunuyor. Maalesef kanser, cerrahi müdahale ve nörolojik hastalık gibi sebeplerden ötürü bazı vatandaşlarımız doğal yoldan beslenmede zorluklar yaşayabiliyor. Bu hastaların sağlıklı beslenebilmeleri için gereken medikal ürünler işte bu fabrika sayesinde artık ülkemizde üretilecek” dedi. Gıda ve içecek alanında dünyanın en büyük Ar-Ge ağlarından birine sahip olan Nestle’nin her yıl 1.7 milyar doların üzerinde Ar-Ge yatırımı yapan küresel bir marka olduğunu belirten Varank, Nestle’nin Bursa’ya da bir Ar-Ge merkezi kurmasını istedi.



‘PEK ÇOK İLKE ÖNCÜLÜK ETTİK’



Nestle Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann da Nestle’nin Türkiye’deki beşinci fabrikası olacak yeni yatırımın bu alandaki önemli ihtiyaca yanıt vereceğini belirtti. Bornemann, “Ülkenin ilk global yatırımcılarından biri olarak Türkiye’de pek çok ilke öncülük ettik. Başlangıcından bu yana yakın tanığı olduğumuz cumhuriyetin 97’nci yılında ise yine öncü bir yatırımla bir ilke daha imza atıyoruz. Nestle dünyasının hızlı büyüyen, uzun yıllardır var olduğumuz değerli pazarlarından biri olan Türkiye’ye katkı sağlamak bizleri ayrıca gururlandırıyor. Yeni fabrikamızın hayata geçirilmesine olanak veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, bugün törende bulunan değerli Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.