250 milyon TL yatırımla 1000 kişiye istihdam

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katılmak için geldiği Diyarbakır’da, 1. Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde Proyem Yem Fabrikası’nın temel atma törenine katıldı. Matlı Holding bünyesindeki Proyem’in 9. entegre yem üretim kompleksinin üretim ve depolama kapasitesi bakımından Türkiye’nin en büyük yatırımlarından biri olacağı bilgisini veren Varank, “Toplam bedeli 250 milyon lirayı bulan bu yatırım tamamlandığında doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1000 kişilik ilave istihdam oluşturacak. Diyarbakır ve çevresi hem kişi başına canlı hayvan değeri hem de hayvansal üretim bakımından ülkemizde en üst sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla bu bölgede yem üretimi yapacak fabrikalar için muazzam bir pazar bulunuyor. Bölgenin bu potansiyelini görerek yatırım yapan firmamızı tebrik etmek istiyorum” dedi.

YATIRIMCILARA DAVET



Varank, Bakanlık olarak bu topraklara değer katan başarılı firmaların her zaman yanlarında olduklarına dikkati çekerek, Proyem’in bu projesiyle Niğde, Konya ve Burdur’daki yatırımlarını teşvik sistemi kapsamında desteklediklerinin bilgisini verdi. Şirketin ürettiği katma değer ve sağladığı istihdamla destekleri hak ettiğini dile getiren Varank, yerli, yabancı tüm yatırımcıları bu imkanlardan faydalanmaya davet etti. Varank, Diyarbakır ve bölgedeki her bir ilin sahip olduğu dinamik nüfus ve ekonomik potansiyeliyle yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Enerjiden tarıma dayalı sanayiye, mobilyadan makine sektörüne, tekstilden ayakkabı üretimine kadar birçok alanda kazançlı yatırım fırsatları mevcut. Gelin bu fırsatları beraber değerlendirelim. Hem siz hem bölge halkı hem de ülkemiz kazansın. Biz hazırladığımız altyapıyla, sağladığımız desteklerle her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

