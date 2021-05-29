250 bin çocukla turizm kampanyası

Son yılların en çok konuşulan konu başlıklarından biri sürdürülebilirlik oldu. Özellikle pandemi sürecinde sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Turizm sektöründe de benzer bir durum yaşanıyor. Her ne kadar şu anda pandemi süreci nedeniyle turist akışı yavaşlasa da oteller devreye aldıkları uygulamalarla turistlerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Daha az atık üreten, çevreye daha duyarlı oteller ve kentler turistlerden daha büyük ilgi görüyor. İşte bu noktada hem çevre bilincini arttırmak hem de gelecek nesillere daha güze bir ülke bırakmak için Jolly ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğine gitti.

Turizm alanında farkındalık yaratılmasının amaçlandığını ifade eden Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, sürdürülebilir turizmle birlikte bireylerin topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını anlatmak istediklerini söyledi.

Jolly’nin davetlisi olarak gittiğimiz Antalya’da projenin detaylarını anlatan Vardar, 250 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ve okullarla işbirliği yaptıklarını dile getirdi ve şu bilgileri verdi:

‘TEHLİKE YAŞANIYOR’

“Pandemide bizim de yaralar aldığımız bir dönemde böyle bir farkındalık projesine yatırım yapmayabilirdik. Biricik mirasımız Türkiye diyoruz ve bunu ülkemize bir yatırım olarak görüyoruz. Hiçbir gelir beklentimiz olmayan bir proje ama uzun vadede biz bunları yapmazsak her ülkede olduğu gibi turizmin Türkiye’de de bitme tehlikesi var. Ekonomik kalkınma odaklı değil Türkiye’nin saklı kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmak ve bitiş noktasına gelen güzellikleri de koruyabilmek adına yaptığımız bir farkındalık projesi.”

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