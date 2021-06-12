250 baş reforme morkaraman koyun açık artırma ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Tigem intermet sitesinde (www.tigem.gov.tr) adresinde ve İşletmede görülebilir.

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