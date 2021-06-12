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HaberlerEkonomi Haberleri250 baş reforme morkaraman koyun açık artırma ile satılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 12.06.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

250 baş reforme morkaraman koyun açık artırma ile satılacak

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250 baş reforme morkaraman koyun açık artırma ile satılacak

TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nce 160 baş koyun, 60 baş erkek toklu ve 30 baş da koç olmak üzere toplam 250 baş reforme morkaraman koyun, 3 parti halinde açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ile ilgili şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Tigem intermet sitesinde (www.tigem.gov.tr) adresinde ve İşletmede görülebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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