25 bin FTI turisti için kriz masası

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“Bildiğiniz gibi Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden olan FTI grubu 4 Haziran itibarıyla operasyonlarını dünya genelinde durdurma kararı aldı” diyen Ersoy, “Bakanlığımızca bir kriz masası oluşturduk. İlk olarak ülkemizde tatilde bulunan 25 binden fazla FTI misafirinin ülkelerine dönüşleri, herhangi bir mağduriyet oluşmasına izin verilmeden ve çok büyük oranda sorunsuz bir şekilde organize edildi” şeklinde konuştu.

‘TANITIM KAMPANYASI BAŞLATTIK’

Bakan Ersoy, FTI bünyesinde bulunan ileriye dönük 400 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle tekrar Türkiye’ye yönlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını bildirerek, şu bilgieri paylaştı: “Başta firmaya atanan kayyım heyeti olmak üzere bu rezervasyonlara talip olan, içlerinde Türk kökenli operatörlerin de yer aldığı Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinin yöneticileri ile görüşmelerimizi tamamladık. Dün (cuma) itibarıyla da bakanlık ve TGA olarak Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ilave olarak yoğun ve uzun süreli bir tanıtım kampanyasını başlattık. Aldığımız bilgilere göre, FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları çok büyük bir oranda yine Türkiye olarak gerçekleşmekte. Üçüncü olarak firma yetkilileri, Türkiye genelinde işletmelerden olan alacaklarının işletmelere olan borçlarından çok daha fazla olduğunu sözlü olarak beyan etmektedirler. Bu konudaki mutabakat süreci sürmektedir. Sonuç olarak, krize tatilde yakalanan misafirlerin seyahat süreçlerinin diğer ülkelere nazaran sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olması, tur operatörleri ile başlattığımız yeni kampanyanın da olumlu etkisi ile süreci Türkiye olarak çok az kayıpla kapatacağımızı ve sezon başında belirlediğimiz 7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalayacağımızı öngörüyoruz.”