25 bin deprem konutu daha teslim

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, bugüne kadar 311 bin bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bulut, “Hedefimiz 450 bin rakamına ulaşmak. Kalan konutların büyük bir kısmının projeleri tamamlandı. İhale süreçleri başladı. Yıl sonu itibarıyla burada yapılacak ihalelerin tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz 2025 sonu itibarıyla da tüm depremzede vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek” dedi. Yıl sonuna kadar 99 bin konutun kurasını aylık periyotlarla çekileceğini duyuran Bulut, “Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı 101 bin ama teslim aşamasına gelen ve hızla yükselen konut sayıları da oldukça fazla. Yıl sonu itibarıyla hedef gösterdiğimiz 200 bin konut rakamına da ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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SONUÇLAR E-DEVLET’TE

Yaklaşık 5 saatte tamamlanması ön görülen kura çekimiyle Hatay’da 7 bin 519, Malatya’da 2 bin 796, Kahramanmaraş’ta 3 bin 180, Adıyaman’da 6 bin 541, Gaziantep’te 643, Diyarbakır’da bin 368, Elazığ’da 412, Osmaniye’de 507, Şanlıurfa’da bin 180, Adana’da 240 ve Kilis’te 426 yeni konutun hak sahipleri belli olacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarına e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.