25 Aralık 2021, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında, Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre yarışmada; 3 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü verilecektir. Jüri tarafından uygun görülmesi halinde, sayısı ve tutarı Jüri tarafından belirlenecek Satın alma Ödülü verilecek.

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