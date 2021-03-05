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25 Aralık 2021, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında, Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışmasına Davet
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından; yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık), hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler – Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edildiği) “25 Aralık 2021, Gaziantep’in kurtuluşunun 100. Yılında kahramanlarımızın anılması için anıt ve çevre düzenlemesi proje yarışması düzenlenecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre yarışmada; 3 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü verilecektir. Jüri tarafından uygun görülmesi halinde, sayısı ve tutarı Jüri tarafından belirlenecek Satın alma Ödülü verilecek.
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