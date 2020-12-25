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Ekonomi
Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

25.3 milyar TL yatırım 33 bin 903 ilave istihdam

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25.3 milyar TL yatırım 33 bin 903 ilave istihdam
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Kasım ayında 1.009 teşvik belgesi düzenlendiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “25.3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde” dedi.

Sanayİ ve Teknoloji Bakanı Varank, kasım ayında 1.009 teşvik belgesi düzenleyip, 25.3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını belirterek, “Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla, Türkiye’yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Varank, kasım ayı ve ocak-kasım dönemine ilişkin yatırım teşvik belgesi verilerini açıkladı.

25.3 milyar TL yatırım 33 bin 903 ilave istihdam
Mustafa Varank

YÜZDE 91 ARTIŞ

Bakan Varank’ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, kasımda düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırımların yüzde 57’sini imalat, yüzde 24’ünü hizmetler, yüzde 11’ini enerji, yüzde 6’sını madencilik ve yüzde 2’sini tarım sektörü oluşturdu.

Yatırımların bölgelere göre dağılımı incelendiğinde de en fazla yatırımı 1. Bölge’nin çektiği görüldü. Bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısında yüzde 91, belgelerde öngörülen istihdam sayısında yüzde 55 ve sabit yatırım tutarında yüzde 30 artış yaşandı.

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