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247 ton plastik atığın önüne geçti

#Migros#Plastik Atık#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
247 ton plastik atığın önüne geçti

Plastik atıklarıyla mücadele alanındaki çalışmalarını genişleten Migros, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da desteği ile Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen’den alışveriş yapan müşterilerine sınırlı sayıda çok kullanımlı alışveriş çantası hediye ediyor.

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Ayrıca Migros ve Macrocenter müşterileri, ‘Poşetsiz Alışveriş Hareketi’ kapsamında 17 Haziran tarihine kadar Money özellikli kartları ile mağazadan, poşet almadan yaptıkları alışverişlerde her 50 TL ve katları için çekiliş hakkı kazanıyor. Plastik poşet kullanımını azaltarak doğaya katkı sağlayan müşteriler çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalıyor.

Poşetsiz Alışveriş Hareketi’ne bugüne kadar katılan 4 milyon kişi alışverişinde hiç poşet kullanmayıp çekiliş hakkı kazandı ve toplamda işlem başına poşet kullanımı oranı yüzde 21 düştü. Geçen yıl başlattığı ’Poşetsiz Alışveriş Hareketi”ne katılan duyarlı müşterilerine teşekkür etmek için fidan diken Migros’un toplam fidan bağışı 564 bine ulaştı. Migros, plastik atıklarla mücadele kapsamında 2023 yılına kadar 500 tona yakın plastik kullanımını önleme taahhüdü kapsamında yapılan süreç iyileştirmeleri ve iş birlikleriyle ilk yılda 247 ton plastik atığın önüne geçti.

 

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#Migros#Plastik Atık#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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