245 milyarlık yapılandırma

Matrah arttırımı ve sicil affı getiren yapılandırma paketinin TBMM’deki ilk süreci tamamlandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün görüşmeleri tamamlanan yapılandırma paketi ile 245 milyar liralık borç yapılandırılıyor. Bu alacağın tamamının yapılandırılması ile 157.2 milyar liralık vergi ziyaı cezasından vazgeçilecek. Paket kapsamına meslek odaları, birliklere olan borçlar da eklenirken, araç muayenesini geciktirenlere kolaylık getirildi.

YÜZDE 15 MATRAH ARTTIRIMI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün başlayan vergi paketi ile ilgili görüşmeler dün tamamlandı. Paketteki Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2016 yılı için yüzde 30, 2017 için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25, 2019 ve 2020 yılı yüzde 20 olan matrah arttırım oranında değişikliğe gidildi. Kabul edilen önergeye göre, 2016 yılı için yüzde 30’luk matrah arttırım oranı oran yüzde 35’e çıkartılırken, 2020 yılı için yüzde 20 olan oran yüzde 15’e çekildi. Matrah arttırımını yapan mükellefler vergi incelemesinden kurtulacak. Arttırılan matrah üzerinden yüzde 20 vergi ödenecek. Vergiye uyumlu mükelleflere oran yüzde 15 olarak uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar Komisyon’da milletvekillerinin matrah arttırımından ne kadarlık gelir gelebileceğine ilişkin soruları yanıtlarken, düzenlemenin getirildiği yılın sıklığına göre değiştiğini kaydetti. Bayrakdar, “2016 yılında matrah artışından 14.4 milyar lira, 2018’de de 7143 sayılı yasa ile 9.1 milyar liralık gelir elde edildi” dedi. Matrah ve vergi arttırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

MESLEK ÖRGÜTLERİNE BORÇLAR

Komisyonda kabul edilen bir başka önergeyle teklife bazı eklemeler yapıldı. TOBB ve TÜRMOB’un üyelerinin odaara borçları paket kapsamındaydı. Verilen bir önergeyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin bazı alacakları da paket kapsamına eklendi.

ARAÇ MUAYENESİ

Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanların borçlarını ödemelerini teşvik için 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu işlemi yaptırmaları şartıyla, muayenede gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 oranındaki faiz yerine düzenlemenin yayımlanacağı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren ise aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeme imkanı sunulacak.

65 BİN DÜRÜST MÜKELLEF VAR

Komisyon’da verilen bir önergeyle ihtilaflı alacaklarda borçlarını yapılandırıp tüm ödemelerini yapan vergi mükelleflerinin uyumlu mükellef indiriminden yararlanmaya devam etmelerine ilişkin düzenleme yapıldı. Vergilerini 3 yıl düzenli ödeyen, beyannamelerini veren mükellefler yüzde 5’lik uyumlu mükellef indirimi alıyorlar. Yapılandırma paketindeki ihtilaflı alacaklar düzenlemesinden yararlanmak isteyen mükellefin vergiye uyumlu olduğu için indirimi bozuluyordu. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, dürüst mükellef indiriminden 65 bin mükellefin yararlandığını, bunun 35 bininin Kurumlar vergisi mükellefi olduğunu bildirdi.

31 AĞUSTOS’A KADAR BAŞVURU

Plan ve Bütçe Komisyonu’da kabul edilen vergi paketiyle 30 Nisan 2021 tarihine kadar vergi ve prim borçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Gümrük vergileri, karayolu kaçak geçişleri, trafik para cezası, yükseköğrenim kredi borcu yeniden yapılandırılabilecek. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Ödemeler, 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecek.

SİCİL AFFI GELİYOR

Yasa teklifi ile karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı ilişkin düzenleme getiriliyor. Düzenleme için 20 Mayıs 2021 tarihi esas alınacak. Bu tarihten önce kullandığı nakdi ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları borçların tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde dikkate alınmayacak. Borçların ve yeniden yapılandırmanın 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılması gerekecek.

101.1 MİLYAR YAPILANDIRILDI

Geçen yıl kasımda çıkarılan ve mayıs ayı sonunda üçüncü taksit ödemesi sona erecek olan 7256 sayılı yasa kapsamında 7 milyon 835 bin 527 mükellef başvuruda bulundu. 115.9 milyar liralık alacak yapılandırıldı. 26 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 16.8 milyar liralık tahsilat yapıldı. Yapılandırılan alacağın yüzde 14.5’i ödendi. Yapılandırma kapsamına giren borç 289.3 milyar lira olurken, bunun 101.1 milyar lirası yapılandırıldı. Başvuruda bulunan mükelleflerin yüzde 69’u ödemelerini yaptı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara