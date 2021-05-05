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HaberlerEkonomi Haberleri242 yıllık perakendeci veda etti! Tarihi duyurdu... Son kez kapılarını kapatacak
GeriEkonomi 242 yıllık perakendeci veda etti! Tarihi duyurdu... Son kez kapılarını kapatacak
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.05.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

242 yıllık perakendeci veda etti! Tarihi duyurdu... Son kez kapılarını kapatacak

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242 yıllık perakendeci veda etti! Tarihi duyurdu... Son kez kapılarını kapatacak

Moda perakendecisi Boohoo, 242 yıllık Debenhams markasını ve web sitesini 55 milyon sterline satın almıştı. Anlaşmaya göre sadece marka kullanım hakkı satın alınsa da Debanhams, 118 mağazasını kapatıp 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

Mirror'ın haberine göre öte yandan Boohoo, Debenhams markası ile uluslararası bayilik ağı kurabileceği, online satış yapabileceği bildirilmişti. Debenhams, kalan son 49 satış noktasının bu hafta düzinelerce mağaza kapanmasının ardından 12 Mayıs ve 15 Mayıs'ta kapanacağını söyledi. 

12 bin kişi işten çıkarılacak, tüm mağazaları kapanacak
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Şirketten tarafından yapılan açıklamada alışveriş yapanlara yüzde 80'e varan indirimlerden yararlanabileceklerini, ancak güzellik ve kokunun sadece yüzde 70 indirimle sınırlanacağını belirtti.

242 yıllık perakendeci veda etti Tarihi duyurdu... Son kez kapılarını kapatacak

SON KEZ KAPILARINI KAPATACAK

Debenhams'ın bir sözcüsü, "Önümüzdeki 10 gün boyunca, Debenhams 242 yıllık tarihinde son kez ana caddede kapılarını kapatacak" dedi.

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Şirket, zincir tasfiye memurlarının stoklarının değiştirilmesine yardımcı olmak için 17 Nisan'da mağazaya dönen meslektaşlarına teşekkür etmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu yolculukta bize katılan tüm meslektaşlarımıza ve müşterilerimize içten teşekkürlerimizi sunarız. Birleşik Krallık caddesine son bir veda etmeden önce hepinizi mağazalarda son bir kez görmeyi umuyoruz" ifadesinde bulundu.

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242 yıllık perakendeci veda etti Tarihi duyurdu... Son kez kapılarını kapatacak

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