242 yıllık perakendeci veda etti! Tarihi duyurdu... Son kez kapılarını kapatacak

Mirror'ın haberine göre öte yandan Boohoo, Debenhams markası ile uluslararası bayilik ağı kurabileceği, online satış yapabileceği bildirilmişti. Debenhams, kalan son 49 satış noktasının bu hafta düzinelerce mağaza kapanmasının ardından 12 Mayıs ve 15 Mayıs'ta kapanacağını söyledi.

Şirketten tarafından yapılan açıklamada alışveriş yapanlara yüzde 80'e varan indirimlerden yararlanabileceklerini, ancak güzellik ve kokunun sadece yüzde 70 indirimle sınırlanacağını belirtti.

SON KEZ KAPILARINI KAPATACAK

Debenhams'ın bir sözcüsü, "Önümüzdeki 10 gün boyunca, Debenhams 242 yıllık tarihinde son kez ana caddede kapılarını kapatacak" dedi.

Şirket, zincir tasfiye memurlarının stoklarının değiştirilmesine yardımcı olmak için 17 Nisan'da mağazaya dönen meslektaşlarına teşekkür etmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu yolculukta bize katılan tüm meslektaşlarımıza ve müşterilerimize içten teşekkürlerimizi sunarız. Birleşik Krallık caddesine son bir veda etmeden önce hepinizi mağazalarda son bir kez görmeyi umuyoruz" ifadesinde bulundu.

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