240 milyon dolarlık ‘yenilenebilir’ yatırım

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Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını hızlandıran Turkcell, 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye almaya hazırlanıyor. 2030’a kadar enerji tüketimini kendi kaynaklarından yüzde 100 yeşil enerjiyle karşılayacak olan şirketin hedefi ise 2050’de net sıfır şirket olmak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Her zaman söylediğimiz gibi, Sanayi Devrimi ile birlikte artan çevresel zararı teknolojinin sağladığı imkanlarla yani ‘teknoloji devrimi’ ile yenmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

‘ANAHTAR TEKNOLOJİ’

“Bizler, insana hizmet ederken yaşadığımız ekosisteme ve tüm canlılara da aynı hassasiyetle yaklaşarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz. Bu yüzden enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik şirket stratejimizin ana odak alanlarından birini oluşturuyor” diyen Dr. Koç, sözlerine şöyle devam etti:

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İLK 8 OPERATÖR ARASINDA

“2050’ye kadar net sıfır şirket olma vizyonumuzla yeşil enerji yatırımlarımıza 240 milyon dolarlık kaynak ayırdık. Yatırımlarımızın ilk fazı olarak 5 farklı ilde 8 farklı proje ile 54 MW’lık güneş enerjisi santrali kurulumlarımızı tamamladık. İkinci fazda yapacağımız 160 MW’lık kurulum ile birlikte toplam 214 MW’lık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. İklim kriziyle mücadelenin anahtarı yine ‘teknoloji’ olacak.”

Dr. Ali Taha Koç

Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe Bilim Temelli Hedefler Girişimi hedefi onaylanan tek şirketin Turkcell olduğunu ifade eden Dr. Koç, “GSM sektörünün öncü kuruluşu GSMA Mobile Net Zero inisiyatifine katılan dünyadaki ilk 8 operatör arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak içinde büyüdüğümüz toplum için değer sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TEKNO ATIKLARDAN EĞİTİME DESTEK

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2019 yılından bu yana TÜBİSAD ve TEGV ile birlikte; 35 tondan fazla teknolojik atığın geri dönüştürmesiyle yüzlerce öğrencinin nitelikli eğitimine katkı sağladıklarına dikkat çeken Dr. Ali Taha Koç, “Bu yıl Dünya Çevre Günü’nü özel bir çalışmayla kutluyoruz. 5-14 Haziran tarihleri arasında Turkcell İletişim Merkezleri’ne getirilecek teknojik atıkların geri dönüşümünden elde edilecek geliri, TÜBİSAD’ın deprem bölgesinde kurduğu ‘Teknolojik Eğitim Sınıfı’ projesine aktaracağız” açıklamasında bulundu.