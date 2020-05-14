240 milyar liralık kalkan

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsün ekonomideki etkilerini azaltmak için getirilen ekonomik istikrar kalkanı paketinin kapsamının 240 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. “Bu miktar, milli gelirin yüzde 5’i civarındadır” diyen Albayrak, “Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse bu rakam 525 milyar TL’yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11’ine denk gelmektedir” dedi. Albayrak, “Önümüzde çok ama çok umut verici bir dönem var” diye konuştu.

5 AYAK ÜZERİNE KURDUK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında DEİK Başkanı Nail Olpak’ın sorularını yanıtlayan Albayrak, koronavirüs sonrası sahada adım adım yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Albayrak şunları söyledi: “Salgınla mücadelemizi beş temel hedef üzerine inşa ettik. Vatandaşlarımızı salgından korumak ve hastalananları en iyi koşullarda tedavi etmek, salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenenlere maddi destek vermek, ekonomik katma değer oluşturan firmalarımızın geçici likidite sıkışıklığı nedeniyle kepenk kapatmasının önüne geçmek, istihdamı ve hane halkı gelirini korumak, sağlık, gıda üretim ve dağıtımı, elektrik, su ve doğalgaz gibi temel hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için gereken tedbirleri almak.”

5.5 MİLYON VATANDAŞA DESTEK

Albayrak, bu hedefler çerçevesinde yaklaşık 5 milyon aileye nakdi yardım yaptıklarını aktararak, “İşini kaybeden vatandaşlarımızı da ayrıca bu yardım kapsamına aldık. KGF paketli İş’e devam paketi kapsamında 190 bin 453 firmamıza yaklaşık 137 milyar TL’nin üzerinde finansman sağlandı. Buradaki şirketlerin yüzde 97’sini KOBİ’ler oluşturdu. Aylık geliri 5 bin TL’den az vatandaşlarımız için sunulan destek kapsamında 5 milyon 582 bin vatandaşımıza 33 milyar TL’yi aşkın kaynak sunuldu” diye konuştu.

ÇOK İYİ DURUMDAYIZ

1 milyon 16 bin 600 esnafa 23 milyar TL’nin üzerinde finansman desteği sağladıklarını anlatan Bakan Albayrak, tüm başvurularda yüzde 85’in üzerinde, dünyada eşi benzeri olmayan bir geri dönüşle, finansman sağlama oranı yakaladıklarını belirtti. Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının 240 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Albayrak, şöyle devam etti: “Bu miktar, milli gelirin yüzde 5’i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse bu rakam 525 milyar TL’yi bulmaktadır.Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11’ine denk gelmektedir. İster maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında destek/milli gelir oranında dünyadaki çok iyi konumda olan ülkelerden. Mali önlemlerin milli gelire oranında Fransa yüzde 5, Almanya yüzde 4.9, Çekya yüzde 4.7, İtalya yüzde 1.4 seviyesinde kalmıştır.”

EN RAHAT ATLATACAK ÜLKELERDENİZ

Koronavirüs sonrası ortaya çıkacak potansiyeli en iyi şekilde kullanacaklarını kaydeden Albayrak, son günlerde yaşanan tartışmalara da değindi. Albayrak, “Siyasi ve tabanı olmayan tartışmalar da oluyor. Şahsım özelinde konuşuyorum, hiçbir dönem bu enerji tüketen, ülkeye hiçbir faydası, katkısı olmayan dili ve içeriği muhatap almadan hedeflerimize odaklı şekilde emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden biri olduğunu söyleyen Albayrak, net borçluluğun milli gelire oranının bunun en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye’de bu oranın yüzde 32.5 olduğuna işaret eden Albayrak, bu oranın gelişmekte olan ülkelerin ve dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu kaydetti. Albayrak, İtalya’da bu oranın yüzde 135, Portekiz’de yüzde 120, Belçika’da yüzde 99, Fransa’da yüzde 98, İspanya’da yüzde 96 olduğunu vurguladı.

YATIRIM SİNYALLERİ ALIYORUZ



Tarımda üretim kapasitesini artıracak, tedarik zincirini güçlendirecek, ihracattaki konumu daha da ileri taşıyacaklarını aktaran Albayrak, “Şimdiden küresel alanda kayan yatırımlar için öncelikli tercih ülkesi sinyallerini almaya başladık. Turizmde, güçlü sağlık sisteminde ve korona sertifikası uygulamaları ile önce iç turizmde ardından dış turizmde güven verecek ve canlanmayı sağlayacak adımları atmaya başladık” diye konuştu. Albayrak, bu dönemi bir kuluçka, bir tohum atma dönemi olarak değerlendirdiğini belirterek, “Türkiye yakın zamanda çok daha iyi bir noktaya gelecek” dedi.

TÜRKİYE’NİN YILDIZI PARLAYACAK

Bakan Albayrak, tüm dış ticareti yeniden ele alacak kapsamlı bir bakış açısıyla kurgulayacaklarını kaydetti. Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’nin “Türkiye’yi Geleceğin Küresel Değer Zincirlerinde Konumlandırmak” adlı bir rapor yayınladığını anımsatan Bakan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin COVID-19 sonrası değişimlerden en çok fayda sağlayacak ülkelerin başında geleceğini vurguluyor. Salgının etkisiyle tedarik zincirlerinin kısalacağını ve Avrupa ülkelerinin yakın yerlerde üretim yaptırmayı tercih edeceği öngören bu rapor, bu eğilimin Türkiye’nin yıldızının parlamasına yol açacağını ifade ediyor. Türkiye’nin toplam ihracatının salgın sonrası dönemde yıllık bazda 16 milyar dolar artış göstereceği tahmininde bulunan bu raporun değerlendirmelerinin ötesinde fırsatlara ve potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz. Özellikle dijitalleşme ve e-ticarette dünyanın en iyi ülkelerinden birisi durumundayız. Dünyanın bir kez daha önemini anladığı sağlık alanında gerek altyapımız gerek teknoloji üretim kapasitemizi daha iyi değerlendireceğiz.”