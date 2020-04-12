24 saatte 950 bin ekmek üretiyorlar

Hürriyet, Türkiye’nin en yüksek üretim kapasitesine sahip fırınındaki çalışmaları izledi. Ankara Halk Ekmek Üretim Tesisi’nde günlük 950 bin haftalık 40 bin gulitensiz ekmek üretiliyor. Tesiste her biri 42 kişiden oluşan 3 vardiyasında 7 gün 24 saat boyunca ekmek yapılıyor. Toplam 560 kişi görev yapıyor. Üretilen ekmeklerse Ankara’da 7 satış mağazası ve 418 ekmek büfesinde vatandaşla buluşuyor.

İşlerinin en önemli yanının hijyen olduğuna dikkat çeken Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Murat Ekinci, şunları söyledi: “Böylesine büyük bir tesiste en önem verdiğimiz konu hijyen. Tesisimizin özellikle üretimle ilgili bölümlerine özel bir temizlik kabininden belli süre özel işlemlerden geçtikten sonra ancak otomatik kapı girişinize izin verir. Son dönemde ise personele yönelik bilgilendirmelerimizi artırdık. Henüz Türkiye’de koronavirüs ortada yokken şubat ayında toplantılarla planlamalar yapmaya başladık. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Farklı senaryolar üzerinde simülasyonlar yaparak hastalığın seyir seviyelerine göre hazırlıklarımızı aylar öncesinden tamamlamıştık. En ağır duruma göre her türlü senaryoya karşı farklı planlamalarımızı yaptık. Ki bu seviye virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinde yaşanan durumdur. Türkiye önlemleri ile zaten bu seviyeye oldukça böyle bir duruma gelmeyecek bile.”