23 Nisan’a özel Twitch yayını mecrada bir ilk oldu!

4.5 saat süren canlı yayına katılan sıradışı konuklar büyük ilgi topladı. Berkcan Güven, Farah Zeynep Abdullah, Kemal Can Parlak “Kendine Müzisyen” ve Çağrı Ergün “hype” ‘ın yanı sıra TAV Holding CEO’su Sani Şener, Prof. Mehmet Toner(Harvard & MIT), ortaokul öğrencisi Burçin Çelen(12) ve köy okulu öğretmeni Seda Cebre de bu anlamlı geceye konuk oldu.



Yayını toplam 102.715 kişi canlı izledi. Yayında toplanan toplam 52.000 TL bağışla 2.000 öğrenciye bilim setleri ulaştırıldı. Canlı yayında eş zamanlı olarak 9.000’den fazla kişi Twitch Chat üzerinden etkileşime geçti.

Yayıncı Mustafa Emre Yıldız “Hepimizin amacı merak eden, donanımlı ve vicdanlı gençlerimizin olması. Bunun için uğraşıyoruz.” dedi. Genç yayıncı yayında duygusal anlar da yaşadı. “Bugün Türkiye’nin geleceği için bir ekmişiz gibi hissediyorum.” dedi.

Efe Uygaç ise “Hayatta her şeyin sonu arkanda iz bırakıyor olabilmek. Hayatta hepimizin gelecek kaygıları var. Bu kaygıyı bizden daha çok yaşayan kardeşlerimize yardımcı olmak için buradayız.” dedi.

Yayının özel konuklarından TAV Holding CEO’su, Bilim Seferberliği’nin ilk destekçisi Sani Şener “Bilim Seferberliği ile kendi memleketim Tonya'dan da birçok cevher çıktı.” dedi ve gençlerle iş hayatından deneyimlerini paylaştı.

Yayına Amerika’dan katılan Harvard ve MIT profesörü Mehmet Toner, gençlere cesur hayaller kurmalarını, merak etmelerini ve çok çalışmalarını tavsiye etti. Mustafa Emre Yıldız’ın “Bir bilim insanı olmak nasıl bir duygu?” sorusu üzerine Prof. Mehmet Toner “Bilim insanı, bilinen yerden bilinmeyen yere giden insandır. Olmayanı bulmak, olmayanı keşfetmek için çalışır, ileriyi düşünür.” şeklinde yanıtladı.

Sosyal medya fenomeni ve müzisyen Berkcan Güven de eğlenceli sohbetiyle yayına renk kattı. “İyi bir amaç için bir araya geldik. Ufak bir dokunuşla o çocukların hayallerini büyütebiliriz.” diyerek Bilim Seferberliği’ne destek vermeye davet etti.

Yayının ilerleyen saatlerinde ünlü Twitch yayıncısı Kemal Can Parlak “Kendine Müzisyen” konuk oldu ve “Ben de Mersin’de bir köy okulunda okudum. İnanılmaz öğrenciler var. Oradayken de hep imkan verilse burada ne yapabiliriz diye düşünüyordum. Böyle bir proje olunca çok duygulandım.” diyerek projeye destek verdi.

Yayın sonunda Çağrı Ergün “hype” ve Kemal Can Parlak “Kendine Müzisyen” bir sürpriz yaparak gitarlarını kapıp izleyiciler için birer parça çalıp söylediler. Herkesi bağış yapmaya ve bu anlamlı projenin bir parçası olmaya davet ettiler.

30 Nisan’a kadar devam edecek olan Bilim Seferberliği’ne, siz de destek olmak için https://23nisan.bilimseferberligi.org/ adresinden bağış yapabilirsiniz.

BİLİM SEFERBERLİĞİ NEDİR?



Bilim Seferberliği çocuklara bilimi sevdirmek için YGA’nın başlattığı bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje ile Türkiye’nin en dezavantajlı bölgelerine en son teknolojiyi ulaştırarak; özgür düşünen, özgün projeler üreten, özgüvenli bireylerin yetişmesi amaçlanmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, Türkiye’nin her köşesindeki ihtiyaç sahibi ortaokullara bilim seti gönderilmektedir. Bilim seti gönderilen okullardaki öğretmenler online bir platform aracılığıyla bilim setinin sınıf içi kullanımına dair eğitimlere ve müfredata uygun deney ve proje içeriklerine ulaşabiliyor. Öğrenciler de bilim setleriyle hazırladıkları projelerle yılda 2 kez, Türkiye çapında düzenlenen Bilim Yarışması’na katılıyorlar. Bilim Seferberliği bugüne kadar 360.800 çocuğa ulaştı.

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