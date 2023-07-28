23 internet sitesi için kapatma talebi

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Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK tarafından hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:
https://capitals-fsm.info
https://web7.mblmarketstrader.com
https://mobile4.mblmarketstrader.com
https://indyatirim9.com
https://acc8.indyatirim.io
https://web7.indyatirimtrader.com
https://olivemarkets183.com
https://guvenilir.forexasistaniniz.com
https://www.tradehfm-7.com
https://my.tradehfm-7.com
https://www.tradehfm-6.com
https://my.tradehfm-6.com
https://www.xmmarketsfx.com
https://my.xmmarketsfx.com
https://client15.maldofx.co
https://idolyatirim23.com
https://sca.idolyatirim23.com
https://wt.idolyatirim23.com
https://mblmarkets13.com
https://acc12.mblmarkets.io
https://moneyform6.net
https://mt6.octafxtr.site
https://www.balansfx80.com