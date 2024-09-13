225 kadın bilişimci aranıyor

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Dört hafta sürecek eğitimlerin ardından yapılacak sınavda başarılı olanlar üç yıl süreyle küresel çapta geçerli sertifika alacak.

BİR AYDA SERTİFİKA

Program kapsamında ilk olarak çevrimiçi dersler, ardından yüz yüze eğitim ve son olarak da sınavda başarılı olanlar, bulut bilişim alanında küresel çapta 3 yıl geçerliliği olan sertifika almaya hak kazanacak. Programa üniversitelerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerinden 31 Aralık 2021 öncesinde mezun olan tüm kadınlar başvurabilecek. Eğitimin ilk aşaması 15 Eylül’de Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi’nde başlayacak. Bu üniversitelerde toplam 75 katılımcıya hibrit eğitimler verilecek ve yüz yüze sınavlar gerçekleştirilecek.

İkinci aşama 1-15 Ekim tarihleri arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi, Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenecek. Son aşama ise 16-30 Ekim tarihleri arasında Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Huawei Cloud Sertifika Programıyla binlerce kadın bilişimciye ulaşmayı hedeflediklerini; Türk kadınlarını bilişim alanında küresel ölçekte rekabetçi hale getirmek istediklerini vurguladı. Huawei Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin ise, Huawei Türkiye olarak 22 yıldır dijital ve yeşil dönüşümüne katkıda bulunduklarına dikkat çekti ve bu teknolojileri geliştirecek genç yeteneklere yatırım yaptıklarını ifade etti.