225.4 milyar dolarlık rekor

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Türkiye ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yaklaşırken, Türkiye ekonomide kabuk değiştirmekte, artık farklı bir lige çıkmaktadır. Türk ekonomisinin alperenleri olarak gördüğüm tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” dedi. 2021 yılında ihracatın geçen yıla göre yüzde 32.9 artarak 225.4 milyar dolara ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat rakamlarıyla ilgili olarak, “Bu bir rekordur” ifadelerini kullandı.

2000’DE YÜZDE 51’Dİ

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan 19 yıl önce nerede başladık? 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı, 2021 yılında 6 kattan fazla arttırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkarmayı başarmış olmaktan mutluyum. Yine 2002 senesinde sadece 87.6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi, 2021 yılında 496.7 milyar dolara ulaştırdık. Dış ticaret açığımız ise önceki yıla göre yüzde 7.8 azalışla 45.9 milyar dolara gerilerken, ihracatın, ithalatı karşılama oranı ise 5.8 puan artışla yüzde 83.1’e bire yükseldi. Bu oranın 2000 yılında sadece yüzde 51 olduğu dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinin bizim dönemimizde kaydettiği ilerleme çok daha iyi anlaşılacaktır. Ama muhalefet bu işten anlamaz. Onların derdi başka. Bizim derdimiz aşk. Az önce de kardeşlerim söyledi, ihracat, ihracat, ihracat.”

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AB’YE DIŞ TİCARET FAZLASI

Küresel bazda bir yarışın içinde olunduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Ve son 12 ayın 11’inde ihracat rekoru kırdık. Daha önce 1 milyar doların üzerinde ihracat ihracat yapan yalnızca 5 ilimiz varken, bu sayı hamdolsun 21’e yükselmiştir. Konuşuyorlar, yok şöyle, yok böyle filan... Ya sen konuşmakta anlarsın. Ama benim Anadolu’daki vatandaşım durmuyor. Gaziantep’te durmuyor, Eskişehir’de durmuyor ve devamlı dünyanın neresinde bir pazar varsa bu pazarları dolaşıyoruz. 2021 yılında 81 ilimizin tamamı ihracat yaparken, 78 ilimiz geçtiğimiz yıla göre ihracatını arttırmayı başarmıştır. İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerlerine ulaştık. En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika... Türkiye bunu da başardı. En önemli ticari ortak Avrupa Birliği’ne ihracatımız yüzde 33 oranında artarak 93.1 milyar dolara çıktı. Dahası, Avrupa Birliği’ne karşı net 7.7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik” diye konuştu.

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Türkiye’nin ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten, hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna geldiğinin altını çizen Tayyip Erdoğan, “Salgın nedeniyle ortaya çıkan alternatif tedarikçi arama ve bölgeselleşme eğilimleri ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki coğrafi avantajını öne çıkarmış ve ihracatımızın önünü daha da açmıştır. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği itibariyle ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır. Burası çok önemli, ihracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli program hedeflerinin de ötesine geçmiştir” dedi.

'EKONOMİYE KONTAK KAPATTIRMADIK'

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İnsanlık olarak 2 yıldır, son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen koronavirüs salgınıyla mücadele edildiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel ölçekte meydana gelen sarsıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin ayakta kalması, üretimin aralıksız sürmesi, istihdamın korunması için toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik tedbirleri devreye aldık. İş dünyamıza, ticaret erbabımıza, KOBİ’lere, çiftçimize, esnafımıza, çalışanlarımıza sunduğumuz destek ve teşviklerle onların yanında olduk. Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık. Son iki yıla ait ekonomik veriler Türkiye’nin başarısını açıkça ispat ediyor. Hele hele Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre küresel mal ticareti hacmi 2020 yılında yüzde 5.3 oranında daralmıştır. Dünyada tüm bunlar yaşanırken Türkiye 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmuştur” şeklinde konuştu.

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2022’DE HEDEF 250 MİLYAR DOLAR

2021 itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerinin milli para ile ile gerçekleştirildiği bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır. Hizmet ihracatımızın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60 oranında artışla 53 milyar dolara ulaşmasını ve cari işlemler dengesine 23 milyar dolarlık olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Oluşturduğumuz yeni yapı ve güçlendirilmiş destek programlarıyla bu rakamı kısa sürede 100 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi. Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 yılı ekonomik büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirlediklerini söyleyen Erdoğan, “İhracatımızdaki güçlü performans sayesinde orta vadeli programın geçtiğimiz yılki hedefini zaten aşmıştık. Bu programda önümüzdeki sene için yaklaşık 231 milyar dolarlık ihracat belirlemiştik. Gelecek yıl da bu rakamın üstüne çıkacağımıza ben inanıyorum. Onun için 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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'YAŞANAN KIRILMAYI LEHİMİZE ÇEVİRDİK'

Küresel tedarik zincirleri kırılırken, tedariği ayakta tuttuklarına dikkat çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmayı lehimize çevirmeyi bildik. Böylece ihracat hanemize 25 milyar dolar artı değer kattık. Büyümenin lokomotifi olduk, yılın ilk 9 ayında büyümenin yarısı ihracatla geldi. İstihdam artışının 3’te 1’ini ihracat öncülüğündeki sanayi sektörleri sağladı. Uzun süredir hedeflediğimiz aylık 20 milyar dolar, yıllık 200 milyar dolar ihracatı bu yıl aştık. Miktar bazında ihracatta da Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık, 174 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi geçen yıla göre yüzde 17 artırarak, 1.10’dan 1.29’a çıkarmayı başardık. Bu artış önümüzdeki yıllarda katlanarak devam edecek. Hedefimiz bu değeri 2 dolara çıkarmak” dedi.

'ARTIK YENİ BİR LİGDEYİZ'

Artık yeni bir ligde olunduğunu vurgulayan İsmail Gülle, “Yapılacak yeni yatırımlarla birlikte ihracatımızı daha yukarılara çıkaracağız. 2021 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84’e çıktı. Bu başarıyı dış ticaret fazlasına dönüştürmek için çalışacağız. Elbette ihracatımızdaki yükseliş ivmesiyle beraber, İhracatçılarımızın finansal sorumlulukları da giderek artıyor” diye konuştu.