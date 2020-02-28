22 ülkeye peynir gönderiyor

Türk süt ürünlerine uzun süre kapısı kapalı olan Avrupa’yı ihracat yelpazesine ekleyen Teksüt, böylece ihracat yaptığı ülke sayısını 22’ye çıkardı. İş dünyasında başarılı işlere imza atan firma, spor dünyasında ise Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü’nün mücadele dolu karşılaşmalarıyla öne çıkıyor. Teksüt sadece Balıkesir’de Gönen-Bandırma bölgesinin değil, Türkiye’nin de en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor. 1956’ya uzanan kuruluş tarihiyle de sektörün en köklü firmalarından. Günde 600 ton süt işleyerek, 8 kategoride 40’ı aşkın ürün sunan Teksüt, iş ortakları vasıtasıyla süt ürünlerini tüm Türkiye’ye dağıtıyor.

4 KITAYA ULAŞIYOR

Yurt içindeki dağıtımını düzenli olarak genişletmeye odaklanan Teksüt’te ihracat konusu da şirketin iş ajandasının en önemli başlıkları arasında yer alıyor. “1980’li yıllardan beri ihracat yaptıklarını ve bu alanı çık önemsediklerini söyleyen Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, “Pek çok ülkede oldukça istikrarlı olarak sürdürüyoruz ihracatımızı. Örneğin 1997 yılından bu yana, yani 23 yıldır kesintisiz olarak ABD’ye peynir satıyoruz. Son 5 yılda ihracat konusuna hız verdik. 2018’de ihracat yaptığımız ülke sayısını 9’dan 14’e çıkarttık. 2019’da ise Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başladık ve ülke sayısı 22’ye çıktı. Böylece ABD’den Avrupa’ya, Afrika ülkelerinden Tayvan’a dek 4 kıtadaki ülkelere ürün gönderiyoruz” diye konuştu.

SAĞLIK İÇİN SPOR

Süt ve süt ürünleriyle sağlıklı beslenmenin ayrılmaz unsurlarını üreten Teksüt, 2019 yılında yine sağlık odaklı bir başka kategori olan spora yöneldi ve Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü’ne isim sponsoru oldu. Teksüt, böylece Bandırma’da 25 yıldır önemli başarılar ortaya koyan kulübe destek olarak, önemli bir sosyal sorumluluk gerçekleştirmiş oldu. 5 yıllık sponsorluk anlaşması gerçekleştirdiklerini dile getiren Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, “Bence, basketbolu birçok spor branşından ayıran fark, takım ruhunun, ekip başarısının daha fazla hissedildiği bir alan olmasıdır. Markamız ile basketbolun örtüşmesinin getirmiş olduğu sinerji, ruh ve başarı bizler için memnuniyet verici. Takımımız, çok genç bir kadro ile hem ING Basketbol Süper Ligi’nde hem de Avrupa’da FIBA Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde ediyor. Bu vesileyle değerli kulüp başkanımız başta olmak üzere, yönetcilerimiz, hocalarımız ve camiamıza bu birliktelikte göstermiş oldukları özveri, güven, samimiyetten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



4 ligde mücadele ediyor



Teksüt Bandırma Basketbol Takımı (BK), A Takımıyla ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde, Bandırma Kırmızı adını taşıyan pilot takımıyla Türkiye Basketbol Ligi’nde ve genç takımıyla da Basketbol Gençler Ligi’nde yer alıyor. Oyuncu fabrikası olarak da değerlendirilen Teksüt Bandırma BK, yapılanmasıyla bugün Türkiye’nin en önemli ve az sayıdaki basketbol altyapı organizasyonundan birine sahip. Kulüp, Türkiye Basketbolu’na onlarca sporcu kazandırdı ve kazandırmaya devam ediyor. Teksüt Bandırma BK ayrıca, hizmete sunduğu basketbol okulları ile gençlere ve çocuklara, sokak basketbolu organizasyonları ile de basketbol sporuna gönül vermiş amatörlere kucak açıyor. Teksüt Akademi olarak hizmet veren bu organizasyon çerçevesinde Bandırma, Antalya, İzmir ve İstanbul’da olmak üzere 4 merkezde 6-16 yaş arasındaki 750 kız ve erkek sporcuya basketbol eğitimi veriliyor.





YENİ ÜRÜN: MEYVELİ SÜT

Beyaz ve kaşar peynirinden krem ve süzme peynire, labne, kaymak, yoğurt ve ayrandan Mihaliç, Çeçil, misket, çubuk gibi peynirlere dek çok geniş ürün yelpazesine sahip Teksüt, portföyüne bu yıl de meyveli sütü ekledi. Ürünler, çikolatalı, çilekli ve muzlu olarak 200 ml’lik neşeli ambalajlarda hazırlandı.