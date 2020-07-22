22 Temmuz gümüş fiyatları ne kadar? Gümüş fiyatları yükseliyor mu?

Gümüşün ons fiyatı, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için daha fazla teşvik uygulamasına gidileceği beklentileriyle son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Gümüşün ons fiyatı, en yüksek 22.83 dolara kadar çıkarak 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görürken; saat 09.02 itibarıyla yüzde 5.97 oranında yükselişle 22.56 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Aşı umudu: Gümüş 21 doları aştı, altın 9 yıllık zirvede

Covid-19 aşısı ve tedavisine ilişkin gelişmeler ve buna bağlı olarak küresel ekonomide hızlı bir toparlanma beklentisinin iyimserliğiyle gümüş 2016 yılından bu yana ilk kez 21 doları aşarken, altın fiyatları dokuz yılın zirvesine tırmandı.

Çin’de CanSino, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilenler de dahil, birçok aşı adayının denemelerinde "güvenli" olduğu ve deneklerde bağışıklık tepkisi sağladığı açıklandı. ABD’de de Pfizer ve BioNTech’in aşı geliştirilmesine ilişkin olumlu gelişmeler sağlandı.

Altın ve gümüşün yanında, diğer değerli metallerin fiyatları da, Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelere bağlı artan iyimserliğin talep üzerinde olumlu etkisi yapacağına ilişkin beklentilerle yükseldi.

Gelişmelerle gümüş yüzde 5.51 sıçramayla ons başına 21.01 dolara, altın da ons başına 1,838.54 dolara tırmandı. Paladyum da yüzde 3.99 sıçramamayla 2,132.75 dolara, platin yüzde 2.21 artışla 868.90 dolara yükseldi.

GÜMÜŞ FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN