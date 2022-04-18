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22 bin mülteciye Avrupa’da iş buldu

#Hamdi Ulukaya#Mülteci#Avrupa
22 bin mülteciye Avrupa’da iş buldu

ABD’nin en büyük yoğurt markası Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, tüm dünyada mültecilere destek olmak üzere kurduğu vakıf TENT ile Ukraynalı mülteciler için iş dünyasını harekete geçirdi.

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Hamdi Ulukaya ayrıca, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir zirvede Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci sayısının artacağını belirterek, 22 bin mülteci için iş sözü aldı. Aralarında Amazon, BBVA, Tripadvisor, UBER, Unilever gibi devlerin yer aldığı TENT işbirliğiyle düzenlenen Hollanda Mülteciler İş Zirvesi’ne katılan Hamdi Ulukaya, “İkinci Hollanda Mülteciler İş Zirvesi” sırasında, ABN AMRO, Randstad, Royal FrieslandCampina ve TenneT dahil olmak üzere 13 Hollandalı şirketten, yaklaşık 22 bin mülteciyi işe alma, eğitme, koçluk yapma, yönlendirme ve işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırma sözü aldı.

Ukrayna’da yaşananlar nedeniyle mülteci sayısının artacağını belirten Ulukaya, “Zirvede bir araya gelen bu grup, Hollanda’da çalışmaya başlayabilecek mülteciler için yeni bir imkân sağlıyor” dedi. Mültecilerin bir şirketin büyümesine önemli katkı sağlayabileceğini vurgulayan Ulukaya, “Mülteciler birkaç yıldır küresel gündemin en üst sıralarına yerleşen, politik olarak hassas bir konu. Ama mülteciler aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bireyler, ebeveynler. Pandemi sırasında da onları bakıcı, hemşire veya sürücü olarak ön saflarda gördük. Bu nedenle şirketlerin sadece dil ve eğitim gibi yeterliliklere bakmaması gerektiğine inanıyorum. Bu insanlar her şeyi geride bırakabildiyse, tüm bu yolculuğu yapabildiyse, bunu da aşabiliriz” şeklinde konuştu.

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#Hamdi Ulukaya#Mülteci#Avrupa

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