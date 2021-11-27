22 bin aile ortada kaldı

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Mahkeme, geçen haziran ayında açılan davada 3 aylık geçici mühlet verdi. Mahkemenin verdiği bu kararla bir süreliğine rahatlayan üç şirkete yönelik kritik duruşma geçen 22 Kasım’da yapıldı. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında alacaklıların bir kısmı iflas kararı verilmesini isterken, bir bölümü ise iflas kararı verilmesi halinde alacaklarını tahsil edemeyeceklerini belirtti.

PARALAR TAHSİL EDİLDİ

Duruşmada söz alan konkordato komiseri “Mevcut tabloların durumu olumsuz. Hedeflenen kârın elde edilmesi zor. Şirketin mevcut kaynak yapısı ile konkordato projesinde ön görülen geliri elde edebileceğini düşünmüyorum. İflası halinde paraya çevrilebilecek mal varlığı yok. Elindeki stokları da ne şekilde para çevirebileceği belli değil” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Serdar Kale ile Yeminli Mali Müşavir Bülent Yıldırım’ın imzasını taşıyan komiser heyeti raporunda ise, 8 Kasım 2021 tarihi itibari ile ödemesi tahsil edilen ve aylık eğitim setleri gönderilmesi gereken abone sayısının 21 bin 292 olduğu kaydedildi.

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme üç şirket için de iflas kararı verdi. Karara, bir üye hâkim muhalif kaldı. Bu kararla birlikte üç şirket için de tasfiye sürecine geçildi. İflas kararı ile birlikte, ailelere gönderilmesi gereken eğitim setlerinin dağıtımı da durdu.