22 bin aile ortada kaldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin kanı dondu Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savunduTürkiye'nin kanı dondu! Mide bulandıran iddialar... Kendini böyle savundu#Müslüme
Şimdi de Nu paniği Koronada yeni varyant endişe yarattıŞimdi de Nu paniği! Koronada yeni varyant endişe yarattı#Koronavirüs
A Milli Takımın 2022 Dünya Kupası play-offtaki rakibi Portekiz oldu Maçın tarihi ve finalde...A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası play-off'taki rakibi Portekiz oldu! Maçın tarihi ve finalde...#Milli Takım
Üzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayıÜzerimize taş yağdıracak bir olay: Müslüme olayı#Müslüme
Sevgili öğretmenimizi kaybettikSevgili öğretmenimizi kaybettik#Muharrem Poyrazoğlu
Fatmagül Savcı kalpleri fethetti Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdıFatmagül Savcı kalpleri fethetti! Metro eşkıyasına ders gibi tutuklama talebine övgü yağdı#Emrah Yılmaz
Bakan Koca duyurdu Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağıBakan Koca duyurdu! Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeye seyahat yasağı#Fahrettin Koca
Aşı karşıtına vekil isyanıAşı karşıtına vekil isyanı#İffet Polat
Yükseköğretimi pandemi vurdu Uluslararası muamma...Yükseköğretimi pandemi vurdu! Uluslararası muamma...#Yükseköğretim
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan kur açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kur açıklaması#Fuat Oktay
Ünlü şarkıcının babası kalp krizi geçirdi Durumu kritik... Ünlü şarkıcının babası kalp krizi geçirdi! Durumu kritik...#Murat Dalkılıç
Flaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğizFlaş mesajlar: Yüksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sokak ortasında kan donduran vahşet Defalarca bıçakladıSokak ortasında kan donduran vahşet! Defalarca bıçakladı#Bıçaklı Saldırı
Cristiano Ronaldonun Türkiye gerçeği Volkan Demirelin o sözleri akıllara geldiCristiano Ronaldo'nun Türkiye gerçeği! Volkan Demirel'in o sözleri akıllara geldi#Cristiano Ronaldo
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
HABERLEREkonomi Haberleri

22 bin aile ortada kaldı

#Bebek Eğitimi#Yayıncılık#Şirketler
22 bin aile ortada kaldı

Bebek eğitimi ve gelişimi alanında eğitim setleri hazırlayıp satan Adım Adım Yayıncılık, Mikado Yayıncılık ile Duyum Çağrı Pazarlama şirketi, geçen aylarda mali sıkıntıya girdi. Üç şirketin yanı sıra kurucusu Okan Arıkan için konkordato talep edildi.

Haberin Devamı

Mahkeme, geçen haziran ayında açılan davada 3 aylık geçici mühlet verdi. Mahkemenin verdiği bu kararla bir süreliğine rahatlayan üç şirkete yönelik kritik duruşma geçen 22 Kasım’da yapıldı. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında alacaklıların bir kısmı iflas kararı verilmesini isterken, bir bölümü ise iflas kararı verilmesi halinde alacaklarını tahsil edemeyeceklerini belirtti.

PARALAR TAHSİL EDİLDİ

Duruşmada söz alan konkordato komiseri “Mevcut tabloların durumu olumsuz. Hedeflenen kârın elde edilmesi zor. Şirketin mevcut kaynak yapısı ile konkordato projesinde ön görülen geliri elde edebileceğini düşünmüyorum. İflası halinde paraya çevrilebilecek mal varlığı yok. Elindeki stokları da ne şekilde para çevirebileceği belli değil” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Serdar Kale ile Yeminli Mali Müşavir Bülent Yıldırım’ın imzasını taşıyan komiser heyeti raporunda ise, 8 Kasım 2021 tarihi itibari ile ödemesi tahsil edilen ve aylık eğitim setleri gönderilmesi gereken abone sayısının 21 bin 292 olduğu kaydedildi.

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme üç şirket için de iflas kararı verdi. Karara, bir üye hâkim muhalif kaldı. Bu kararla birlikte üç şirket için de tasfiye sürecine geçildi. İflas kararı ile birlikte, ailelere gönderilmesi gereken eğitim setlerinin dağıtımı da durdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bebek Eğitimi#Yayıncılık#Şirketler

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk